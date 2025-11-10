めぶきＦＧ、今期経常を6％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額

めぶきフィナンシャルグループ <7167> [東証Ｐ] が11月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.6％増の596億円に伸び、従来予想の515億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の1000億円→1060億円(前期は828億円)に6.0％上方修正し、増益率が20.8％増→28.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.0％増の463億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の24円→26円(前期は16円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比40.6％増の280億円に拡大した。



株探ニュース

