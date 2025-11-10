FUJI ROCKを沸かせた二組が夢の共演、フレッド・アゲイン..がカトパコとの新曲リリース
フレッド・アゲイン..が、カトリエル＆パコ・アモロソとの最新コラボレーション曲「Betos Horns (fred remix) 」および「Betos Horns (Ezra Collective remix)」をリリースした。
この楽曲の制作過程は夏を通してリアルタイムで公開されており、5月にはアテネでフレッドとカトリエル＆パコ・アモロソがTwitch配信を通じてトラックを制作。その後、マドリードでもライブ配信で構築を重ね、最終的なボーカルは先週パリでのTwitchセッション中にレコーディングされた。
「Ezra Collective remix」は、今年夏にロンドン中心部で撮影されたエズラ・コレクティブとのライブ・ジャム・セッションから誕生したもの。また、彼らもFUJI ROCKで来日したことで、日本としては最高の組み合わせとなっている。
これらの「Betos Horns」リミックスは、フレッドが展開する”無限に進化し続けるUSBアルバム”の新章を象徴する最新リリースの一連であり、これまでに発表された「Talk of the Town」（with Sammy Virji & Reggie）、「HARDSTYLE 2」（with KETTAMA & Shady Nasty）、「Facilita」（with Caribou & MC Teteu）、「Ambery」（with Floating Points）、「the floor」リミックス（with Skin On Skin & BEAM）、「OK OK」（with Danny Brown, BEAM & PARISI）、「youre a star」（with Amyl and the Sniffers）に続く作品。
先月スタートした新シリーズ「USB002」では、Fredが10週間で10曲を発表し、10都市で10公演を行うという壮大なプロジェクトを展開中。先週行われたダブリン公演（RDS Simmonscourt）では、EMA、Caolan Ryan、Fontaines DC DJsが出演し、ビジュアルアーティストBoris Acketによるインスタレーションが導入された。
フレッドのUSBシリーズは2022年に始動し、「Baby Again」「Rumble（with Skrillex & Flowdan）」「Jungle」「leavemealone（with Baby Keem）」「stayinit（with Lil Yachty）」などを収録。Nia Archives、HAAi、Rico Nastyによるリミックスも含め、2024年に『USB001』としてアナログ盤でリリースされている。
＜リリース情報＞
フレッド・アゲイン..、カトリエル＆パコ・アモロソ
『Betos Horns (fred remix)』
リリース：2025年11月7日（金）
https://wmj.lnk.to/FAbetoPu
