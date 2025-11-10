「合唱コンクールで声が裏返り…」「練習の半分も出せなかった」学生リスナーが経験した“学校生活での大失敗”とは？
“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎週火曜日にお届けしているコーナー「マイナビ presents ぼくらのプレイバックデイズ」では、未来に向けて“今”を振り返れるように、毎月テーマを決めて生徒（リスナー）からメッセージを募集します。11月のプレイバックテーマは「学校生活で記憶に残る大失敗！」。
この記事では、11月4日（火）に紹介された生徒からのメッセージを紹介するとともに、それを受けたパーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークも紹介します。
◆めっちゃ恥ずかしかった…
＜リスナーからのメッセージ＞
「私の大失敗エピソードは合唱コンクールでのこと。私はソロを任されていたのですが、高音のところで声が裏返っちゃいました！ めっちゃ恥ずかしかった……」（ラジオネーム：しののんちゃん 京都府 16歳）
このメッセージを受けて、こもり校長は「こればっかりはあるよねぇ」と共感します。続けて「悔しいのがさ、周りも間違えているのに『なんで俺がミスしたときだけ見つかるの!?』みたいな。これがめっちゃある！」と自身のエピソードを披露。これにアンジー教頭もうなずきつつも、「本人はそうやって覚えていても、周りの人たちは意外と気にしていないパターンも多くない？」と別の視点から意見を述べます
こもり校長は「人に見られている・いないじゃなくて、それだけで解決しちゃうと『プロフェッショナルさに欠ける』と感じてしまうというか……」と持論を展開。ただ、「アンジーのように『頑張ったからこそ、その失敗が起きたんだな』って思ってくれる人もこの世の中にはいるんだなって思うと、ちょっと気が楽になるかもしれないね」とアンジー教頭の考えに納得していました。
◆緊張で練習の成果が出せず…
＜リスナーからのメッセージ＞
「私が経験した大失敗は放送部の合同練習会です。講師の方の公開レッスンに参加したけど、緊張しすぎて今まで練習してきたことの半分も出せませんでした。すごく悔しかったけれど、それを先生に相談した際に『失敗したとしても、勇気を出してやったことが素晴らしいよ｣って言ってくれて、失敗してモヤモヤしていた心が晴れ、“この経験も私にとって意味のあることなんだ”とポジティブに考えることができました」（ラジオネーム：クラゲだいすきゆきくらげ 岡山県 16歳）
このメッセージに、こもり校長は自身の経験談も踏まえて、「基本は練習してきたことなんて半分も役に立たないし、できなくて当たり前！ だから、逆にチャレンジしたことにフォーカスを当ててくれた先生の言葉は、すごく大切にしたほうがいいし、（これから迷った）ときに“道しるべ”になる言葉だと思う。俺らも失敗ばっかりだよ！」とコメント。アンジー教頭も「やったことがすごい！ 今ここでメッセージを送ってくれていることがすごい！」とリスナーにエールを送っていました。
＊
メッセージが紹介された生徒には、「マイナビ presents ぼくらのプレイバックデイズ」オリジナルQUOカードPay 1,000円分をプレゼントします！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）アンジー教頭、こもり校長
◆めっちゃ恥ずかしかった…
＜リスナーからのメッセージ＞
「私の大失敗エピソードは合唱コンクールでのこと。私はソロを任されていたのですが、高音のところで声が裏返っちゃいました！ めっちゃ恥ずかしかった……」（ラジオネーム：しののんちゃん 京都府 16歳）
このメッセージを受けて、こもり校長は「こればっかりはあるよねぇ」と共感します。続けて「悔しいのがさ、周りも間違えているのに『なんで俺がミスしたときだけ見つかるの!?』みたいな。これがめっちゃある！」と自身のエピソードを披露。これにアンジー教頭もうなずきつつも、「本人はそうやって覚えていても、周りの人たちは意外と気にしていないパターンも多くない？」と別の視点から意見を述べます
こもり校長は「人に見られている・いないじゃなくて、それだけで解決しちゃうと『プロフェッショナルさに欠ける』と感じてしまうというか……」と持論を展開。ただ、「アンジーのように『頑張ったからこそ、その失敗が起きたんだな』って思ってくれる人もこの世の中にはいるんだなって思うと、ちょっと気が楽になるかもしれないね」とアンジー教頭の考えに納得していました。
◆緊張で練習の成果が出せず…
＜リスナーからのメッセージ＞
「私が経験した大失敗は放送部の合同練習会です。講師の方の公開レッスンに参加したけど、緊張しすぎて今まで練習してきたことの半分も出せませんでした。すごく悔しかったけれど、それを先生に相談した際に『失敗したとしても、勇気を出してやったことが素晴らしいよ｣って言ってくれて、失敗してモヤモヤしていた心が晴れ、“この経験も私にとって意味のあることなんだ”とポジティブに考えることができました」（ラジオネーム：クラゲだいすきゆきくらげ 岡山県 16歳）
このメッセージに、こもり校長は自身の経験談も踏まえて、「基本は練習してきたことなんて半分も役に立たないし、できなくて当たり前！ だから、逆にチャレンジしたことにフォーカスを当ててくれた先生の言葉は、すごく大切にしたほうがいいし、（これから迷った）ときに“道しるべ”になる言葉だと思う。俺らも失敗ばっかりだよ！」とコメント。アンジー教頭も「やったことがすごい！ 今ここでメッセージを送ってくれていることがすごい！」とリスナーにエールを送っていました。
＊
メッセージが紹介された生徒には、「マイナビ presents ぼくらのプレイバックデイズ」オリジナルQUOカードPay 1,000円分をプレゼントします！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624