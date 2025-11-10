【これまでのあらすじ】

妻が口うるさくなったきっかけは、妊娠にあった。急に細かいことを言われても、夫は自分のペースを崩す気はなかった。そうして次第に夫婦関係がギスギスするなか、夫は家庭円満のためにケーキを買って帰る。しかし、妻は「食べられない」と言って娘に触らせようともしなかった。



妻の態度はひどいものですが、俺には小さい娘がいますし、養育費を払い続けて婚活というのも無理がありそうです。こんなにかわいそうな俺ですが、今は我慢するしかないのでしょう。

そこで、家庭円満の努力として、早起きして食事を作ってあげることにしました。要領よくやれば、3食イッキに作るのも楽勝！なんでこんなのできないんだろう？起きてきた娘にさっそく野菜丸ごとスパイスカレーを食べさせようとしたら、またしても妻が横やりを入れてきました。スパイスがダメだとか、生肉を触った菜箸がどうとか、ほんと細かいことばっかり言って…。挙句の果てには「あなたの料理なんて絶対に食べない！」「この子にも食べさせないで！」と意味不明の逆ギレ…。なんてひどい嫁なんだ！！

※この漫画は実話を元に編集しています

プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木(フィクション・スタジオ)