「あなたの料理は絶対に食べない！」何をしても怒って…なんてひどい妻なんだ！【夫は今日も自分が可哀想 Vol.3】
【これまでのあらすじ】
妻が口うるさくなったきっかけは、妊娠にあった。急に細かいことを言われても、夫は自分のペースを崩す気はなかった。そうして次第に夫婦関係がギスギスするなか、夫は家庭円満のためにケーキを買って帰る。しかし、妻は「食べられない」と言って娘に触らせようともしなかった。
妻の態度はひどいものですが、俺には小さい娘がいますし、養育費を払い続けて婚活というのも無理がありそうです。こんなにかわいそうな俺ですが、今は我慢するしかないのでしょう。
起きてきた娘にさっそく野菜丸ごとスパイスカレーを食べさせようとしたら、またしても妻が横やりを入れてきました。
スパイスがダメだとか、生肉を触った菜箸がどうとか、ほんと細かいことばっかり言って…。挙句の果てには「あなたの料理なんて絶対に食べない！」「この子にも食べさせないで！」と意味不明の逆ギレ…。
なんてひどい嫁なんだ！！
※この漫画は実話を元に編集しています
プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木
(フィクション・スタジオ)