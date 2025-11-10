加藤勝信前財務大臣（69）の「サ活」に記者がお供しながら話を聞くインタビュー企画。サウナで整った後は地下食堂のお座敷へ移動し、本題の「政治」について話を聞いた（前後編の後編）

前編【昭和のベテランサウナー・加藤勝信前財務相の“気合いの入った”サ活に同行取材「SPさんに申し訳なくてしばらく我慢していました」】からの続き

高市総理とは「安倍氏つながり」

館内着に着替えた加藤氏はすっかり周囲に溶け込んでいて、前財務大臣だと気づく利用客はほとんどいなかった。

まず聞いたのは、10月の自民党総裁戦での「敗北」について。加藤氏は小泉進次郎陣営の選対本部長を務めた。投開票直前まで小泉陣営は優勢と言われていたが、最終盤で麻生太郎副総理が高市氏支持に動いたことで一気に形勢逆転したと言われている。逆転負けを喫した選挙戦をどう振り返っているのか。

新宿・歌舞伎町の「テルマー湯」に突撃

だが、加藤氏はこの質問については、

「もう終わったこと。敗軍の参謀、何も語らずです。選挙が終わればノーサイドで、今はみんなで高市総理を支える立場。実際、進次郎さんは防衛相として入閣していますしね」

と多くを語ろうとしなかった。では、高市政権についてはどう考えているのか。

「維新と連立合意という難しい交渉をやり遂げ、政権をスタートさせました。政権発足直後の世論調査では高い支持率を得ていますよね。今回の総裁選では私は進次郎さんを応援しましたが、高市総理とは保守の政治家として考え方は近いです。高市総理は安倍政治の継承者になると言っておられますが、私も安倍さんに近かった一人で、安倍さんを中心に保守としての政策を推進する『創生「日本」』という議員連盟でも総理とは一緒でした」

ピンチこそチャンス

そして、「少数与党というピンチだからこそ、逆に攻めの政策ができる」と期待を寄せる。

「実は何かを変えようと思った時、多数で安定していた方が意外と難しい面もあります。変革を進める時には、現状維持を望んで反対する勢力が一定数おり、様々な摩擦が必ず生じますが、安定している時がそのコスト感がかなり強く生じるように思います。逆に不安定な時は、そもそも混乱もしているので、新たなコストが感じづらい状態。むしろ、思い切った変革にチャレンジしやすく、成功すれば逆に安定しやすくなる展開もありうるわけです」

連立の相手を公明党から日本維新の会に変えたことについてはこう語った。

「公明党とは26年間にも及び、共に困難を乗り越えてきましたので、連立解消は残念なことでした。そして、日本維新の会との連立という新しい流れが作り出され、高市政権に対する期待が盛り上がっています。自民党自体への支持率はあまり上がってはいませんが、まだ期待の段階であり、具体的な政策を実現していかないと失望に変わってしまいかねません。期待で盛り上がっている今の状況は、物価高への対応、経済の力強い成長に向けての具体的な変革を進めるチャンスだと思います」

ただ維新との連立合意文書に入った政策については、これから詰めていく必要がある。加藤氏はその舵取りの一つを任された一人だ。10月31日、「定数削減」について議論する党の政治制度改革本部の本部長に就任した。

数々の課題をどう乗り越えていくべきか

インタビューをした時は正式決定する前で、報道で加藤氏の名前が浮上している段階だったが、こう意気込みを語った。

「日本の人口あたりの国会議員数は先進国の中でも少ない方であり、地域や国民の声を国政に反映していくためには増やすべきではないかとの意見もあります。他方、身を切る改革を進めるべきとして、議員定数の削減を図るべきとの主張もある。そうした中、簡単に決められるものではないですが、公党間で交わした約束をどういう形で果たしていくのか、まずは党内でしっかりと議論を進めていく必要があります」

課題は他にもある。ガソリン税の暫定税率撤廃は決まったが、参院では引き続き少数与党のままなので野党からの要求にも耳を傾けていくことも必要。その中には、国民民主党が要求している年収103万円の壁撤廃や物価高対策など、財源の確保が必要とされる政策も含まれている。元財務相としてこうした問題をどう捉えているか。

「大事なことは国民の皆さんがどのような不安や懸念、困難を抱えているかを的確に受け止めること。それを踏まえて、最も必要なところにきちんと政策の恩恵が届くようなあり方を考えるのが政治の原点です。与党も野党も共に国や国民に責任を担う者同士として、正々堂々と議論し合っていく姿勢が求められています」

このような課題を引き継いだ片山さつき財務大臣に対しては、

「片山さんは経験豊富でとても優秀な政治家ですので大変期待しております。大蔵省では、私より3つ後輩で、官僚時代は、主計局、主税局、関税局 、理財局、証券局、銀行局、国際金融局、と大蔵省時代にあったすべての局を経験しているエキスパート。党の金融制度調査会会長も勤めた経験もあり金融行政にも明るい。英語も達者だし国際会議でもきっと活躍されるでしょう」

自身としては、閣外に出た今だからこそできる新たな活動にチャレンジしたいと考えていると語る。

「代議士という仕事はみなさんの思いを代弁する仕事です。時間ができた今だからこそ、色々な声に耳を傾けていきたいと思っています。特にこれからの社会を背負う、若い人がどんなことを考えているか掴みきれていない気もしており、直接話して聞いてみたい。最近、車座集会的なことも始めたところなのですが、新たな気づきがあります」

今日のインタビュー企画も「いい機会だった」と振り返った。

「言葉を交わさずとも、若い人たちと一緒に同じサウナに入って汗を流す。改めて、まだ若い人たちの間でサウナが流行っていることを実感できる体験でした。永田町や霞ヶ関にいると、情報としては入っていますがリアリティがないのです。幸い69歳にしてはフットワークが軽いので、様々な場所に足を運び、皆さんが政治に何を求めているか探究しようと思っています」

加藤氏はインタビューを終えて店を出ると「いやー、整った。電車に乗って帰るから大丈夫、ありがとう」と言って、歌舞伎町の雑踏の中に消えて行った。

前編【昭和のベテランサウナー・加藤勝信前財務相の“気合いの入った”サ活に同行取材「SPさんに申し訳なくてしばらく我慢していました」】では、サウナ歴50年のベテランサウナー加藤氏の「厳しすぎる整い方」と「サウナ愛」について伝えている。

デイリー新潮編集部