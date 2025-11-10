10月下旬の午後6時過ぎ、新宿・歌舞伎町に満面の笑みで現れたのは加藤勝信前財務大臣（69）である。サウナ好きと聞きつけた記者がダメ元で「整いながらインタビューさせてもらえませんか」と申し込んだら、ノリノリで応じてきたのだ。（前後編の前編）

＊＊＊

【写真を見る】サウナあがりでも“ツンツン逆立つ”加藤勝信氏の「たわし頭」。ドライヤーで寝かせようと必死に格闘

1年以上大好きなサウナに入れなかった

加藤氏は大蔵官僚を経て、2003年に初当選。第2次安倍内閣で一億総活躍相として初入閣し、その後厚労大臣や官房長官を歴任した。石破政権では財務大臣を務めた自民党のベテラン議員である。

先の総裁戦では小泉進次郎氏陣営の選対本部長に就任し、もし小泉氏が勝利していたら「幹事長有力」とも言われていた。結局、小泉氏は敗れて高市政権が誕生。財務相は片山さつき氏にバトンタッチした。

「オロポ」に初挑戦。「甘いなぁ。僕はビールがいいなぁ」

「今日は誘ってくれてありがとうございます。たまにはこういう楽しい企画もいいと思ってね。大臣を離れて時間に余裕もできたし。さあ参りましょう」（加藤氏、以下同）

今回利用したサウナは、都内で人気店として知られる「テルマー湯新宿店」。加藤氏は今年6月、同店をサウナ振興議員連盟の会合で訪れたことがあったが、食堂のみの利用でサウナには入らなかったという。理由はSPへの配慮だ。

「大臣になるとSPさんに四六時中警護してもらわないといけないでしょう。彼らは私にサウナに入るなとは決して言いません。ただ、迷惑をかけることはわかっていたから大臣を拝命するようになってから在任中行くのを我慢していました。今日は2年ぶりくらいだと思う」

いざ熱々のサウナ室へ

確かに警護対象者がサウナに入ると言い出したら、SPはどうするのだろう。

「試したことはないですが、きっと一緒に行動すると思いますよ。彼らはやめてくれとは滅多に言わないですから。ただ腰にぶら下げているものをどうするかは悩むでしょうね。下着と一緒にロッカーに入れるわけにもいかないし、マッパの状態でぶら下げるわけにもいかないでしょうし…」

そんな雑談を脱衣所で交わしつつ、いざサウナへ。サウナ歴50年のベテランサウナーはどのような整い方をするのかーー。

加藤氏は体を丁寧に洗ってから、サウナ内に入ると、3段ある座席の中段に腰掛けた。そして腕を組み、ちょうど室内に備えられたテレビで放送していた日本シリーズに見入った。

室内は96度の高温だ。2分もするとダラダラと汗が流れてくる。6分に1度の間隔でオートロウリュウ（サウナストーブで熱した石に自動で水をかけて蒸気を発生させる仕組み）が始まり、さらに温度が上昇するが、加藤氏は5分以上経過してもみじろぎ一つしなかった。

大蔵官僚時代のサウナ

6分が経過し、まず秘書が脱落。8分で記者もギブアップし、2人で加藤氏が出てくるのを待った。だが10分経過しても出てこない。もしや倒れてないかと不安になり戻ろうとしたちょうどその時、加藤氏は汗だくの紅潮した顔で出てきた。時計を確認すると在室時間はおよそ11分だった。

「いや、ソフトバンクの攻撃がなかなか終わらなくてね…」

とことん限界まで追い込むのが「加藤流整い方」のようだ。そして御年69とは思えぬ軽い足取りでスタスタ水風呂へ。だが、ここの水風呂は15度とかなり冷たい。何も知らずに入って肝を冷やさないかーー。

記者が不安げに見守る中、加藤氏はギンギンに冷えた水風呂に平然と入っていった。まずは片足から慎重に。両足を入れて、ゆっくり腰を落として最後は首元まで浸かると、2分弱、声一つ漏らさず浸かっていた。我慢に我慢を重ねてこそ至福の「整いタイム」が楽しめる。オーソドックスだが基本に忠実な整い方だ。

寝転びながら湯に浸かれる外気浴スペースで、夜空を見上げながらサウナ歴について聞いた。

「政治家に転身する前、大蔵官僚をしていた20代、30代の頃はよく夜中に役所を抜け出して、後楽園にあった街サウナなどに同僚と行きました。当時はこのように設備が整ったサウナは都内にはなかったよ。ただやることは今と同じ。熱いサウナに入って、冷たい水風呂で一気に体を冷やし、休憩する。これを3回繰り返すといいと昔から壁に掲示してあった。僕がよく利用していたのは昭和40年代から60年代。『整う』なんて言葉のなかった時代ですが、昔からサウナは国民の疲れを癒す場として利用されてきたのです」

サウナ業界が求める規制緩和

しっかり3セット「サウナ→水風呂→外気浴」で整ってから、休憩室で話の続きを聞いた。

「こういうサウナ施設は公衆浴場法に則り、都道府県知事の許可を得て営業しているのだけども、具体的には各都道府県が条例で必要な基準を定めている。ただ、自治体によってはアウトドアサウナが許可されていたりいなかったり、水着着用で男女の一緒の利用がOKだったりダメだったりと、規制の仕方がまちまちです」

加藤氏は厚労大臣を務めていた時、厚労省で自治体によって規制にどのくらいのばらつきがあるか調査をしたことがあるという。

「公衆浴場法は厚労省が所管していますからね。業界からはもっと国が音頭を取って規制を緩和してほしいという要望がありました。僕の地元の岡山県もそうですが、サウナブームを地方創生に利用している地域もあります。そこで、もっとフレキシブルにやれませんかと様々な対応を取っている自治体の実態を周知しました。サウナ議連にも入っているし、サウナを通して国民の皆さんにどんどん整ってもらいたいという思いは今もあります。今後もサウナーの声には積極的に耳を傾けていくつもりです」

最近のサウナーに人気のサウナ上がりに飲むドリンク「オロポ」（オロナミンCとポカリスエットを割ったドリンク）を試してみたが、口には合わなかったようだ。

「ちょっと甘いねぇ。僕はやはりビールの方がいいなぁ」

後編【「決まったからには高市総理を支えます」小泉進次郎陣営“元参謀”加藤勝信前財務相に「趣味のサウナ」で直撃インタビュー】では、いよいよサ飯を食べながら政治について聞いていく。酒が入った加藤氏の口は軽くなるかーー。

デイリー新潮編集部