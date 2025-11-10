※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同棲を始めたことで、ちはるとたくろうは「普通」の感覚に悩むことに。ちはるが両親に自分のカードを使わせていたり、それをたくろうから止められ今度は毎月10万円の仕送りをするなど、たくろうの常識にはない出来事が次々と発覚。ふたりは話し合うが、どれも当たり前だと教えられてきたちはるは実家に帰ることを決意する。納得できないたくろうは、普通の親なら子どものために身を削るものだと訴えかけるが…。



■親として最低！

■目を覚まして！■彼女はどう答える!?「子どもからお金をとっていくなんてありえない」「このままじゃちーこの人生は食いつぶされる」「親として最低」…。ちはるから実家に帰ると言われ、これまでちはるを傷つけないように気遣いながら諭してきたたくろうも冷静ではいられず、強い言葉を並べてしまいます。結果、ちはるから思いもよらない言葉を返されるのでした…。ちはるの立場で考えたら、たとえ自分のためを思って言ってくれたのだとわかっていても、大好きな家族のことをけなされるのはつらいですよね…。(神谷もち)