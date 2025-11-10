パナソニックは、耳掛け式のオープン型完全ワイヤレスイヤフォン「RB-F10D」を購入して応募すると、抽選でグルメや宿泊ギフトが当たる「RB-F10D ご褒美キャンペーン」を、11月11日から開始する。対象の購入期間は11月11日～2026年1月16日、応募期間は2026年1月30日まで。

期間中に対象商品を購入の上、「ご褒美グルメコース」、「ご褒美ステイコース」のいずれかに応募すると、抽選で各コースが50名にプレゼントされる。応募はWebのみで、購入の対象商品1台につき1回。パナソニック家電製品正規取扱店からの購入に限る。

「RB-F10D」(クリーム)

RB-F10Dは、2025年6月に発売されたパナソニック初となるオープン型完全ワイヤレスイヤフォン。安定して装着できるシリコン素材のイヤーフックを採用しており、周囲の音も自然に聞き取ることができ、長時間使用しても疲れにくい快適な装着性を実現したとする。

取り出しやすさ、収納のしやすさを両立した自立式縦型充電ケースを採用しているのも特徴。市場想定価格は13,900円前後。カラーはクリームとブラックで、2色ともキャンペーン対象。