俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第５話が９日に放送され、世帯平均視聴率が１１・０％を記録したことが１０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％、第３話は１０・３％。第４話は９・０％と推移。今回は前回から２ポイントアップで２ケタ復帰。個人視聴率は６・６％だった。

競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。

第５話では耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚。栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていたという展開だった。

今回は、クロワデュノールで今年の日本ダービーを制した北村友一騎手がゲスト出演。ドラマでもヴァルシャーレに騎乗し、ダービーを制覇。ネットは「１年に２回ダービーを勝つという偉業」「まさか１年に２回ダービージョッキーになるとは思わんかったろうな」「北村友一が地上波のドラマで見られるとは」などの声を上げていた。