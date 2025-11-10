元「モーニング娘。」タレントの辻希美が、第５子妊娠中のマタニティーフォトを披露した。

辻は８日に都内で著書「杉浦家、７人生活スタートです。」の発売記念会見に出席。８月８日に第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産して以来、初めての公の場となった。

１０日までに更新されたインスタグラムでは「先日『杉浦家、７人生活スタートです。』がついに発売しました １８年間の気持ち、子ども達からの言葉や写真…杉浦家の事がギュッと詰まった１冊になっています」と改めて報告。

「子育に正解は無いと私は思います！！ なのでこの本が正解ではありません！！」としつつ、「だけど、この本を通じて１人でも多くの方に勇気を持って貰えたら嬉しいなと思っています 是非読んで頂けたら嬉しいです」とメッセージを送った。

この投稿には、出産前に撮影した家族との写真をアップ。夫の俳優・杉浦太陽や第１子の長女・希空さんらと幸せそうな笑顔を見せていた。ＳＮＳ上では「ほんとにずっとかわいいずっと憧れ」「どれも素敵すぎ」「良い家族すぎる」「とんでもなく可愛すぎる」などの声が上がっている。