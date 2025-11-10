オリックスの契約更改が10日、秋季キャンプを行っている高知市内でスタートした。

23年ドラフト1位の横山聖哉内野手（20）は、50万円ダウンの650万円でサイン。1軍では2試合の出場にとどまり、ウエスタン・リーグでも96試合の出場で打率・217、2本塁打にとどまった。一方、シーズン後半にかけて打撃面で手応えもつかんだ様子で、「数字的なものも去年と同じであんまりついてこなかったんですけど、来季につながる1年にはできた。年俸も下がったのでその悔しさも含めて、来年はレギュラーを本気で取りにいく気持ちでやりたい」と、来季高卒3年目に向けて覚悟を示した。

今季高卒3年目の内藤も、50万円ダウンの550万円でサイン。プロで初めて大きな離脱なくシーズンを戦い抜き、ウエスタン・リーグ122試合で打率・227、3本塁打だった未来の長距離砲候補は「（球団から）期待しているし、実力はそんなもんじゃないと言われたので。次のドラフトで（大卒の）同学年も入ってくるので、差を出せるような1年にしたい」と力を込めた。

4年目外野手の池田は、100万円ダウンの700万円で更改。今季は下半身のコンディション不良に苦しみ、キャリアで初めて1軍出場がなかった。「すごく悔しい気持ちしかないですし、来年にかける思いは今まで以上に強くなっています。来年が勝負になるだろうと（球団から）話をされて、僕自身もすごくそう感じている。“今年ドラフトで獲ったのは高卒の若い子が多くて、外野手は同級生を獲ってないぞってことで、そういうのもしっかり自分で受け止めろ”ってことだったので。来年本当にやるしかない」と、球団の期待に応える決意を言葉に込めた。（金額はいずれも推定）