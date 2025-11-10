草なぎ剛、SMAP時代はメンバーに「良くも悪くもすごく助けられて」 バラエティー番組でのスタンスの変化告白
俳優・歌手の草なぎ剛（51）が9日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。SMAP時代を振り返った。
【写真】「すっかりお父さん」ほっこり“親子”トークを交わす草なぎ剛
この日草なぎは、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）で共演する俳優の中村ゆり（43）らと番組に出演した。
草なぎはグループとして番組出演していた過去を振り返り、「メンバーがいたし、バラエティーでも僕が全然しゃべらなくても成立した。大体テンポ早いんですよ」とぶっちゃけ。
続けて「だから今はいないんでしゃべらないと成立しない」と過去との違いを明かし、「良くも悪くもすごく助けられて。楽ちんと言ったら楽ちんですよね。実質何人かいれば自分がしゃらなくても成立するし」と笑顔を見せた。
この話を聞いていた占い師の星ひとみは「でも草なぎさん本当に良かった。会社員とか、協調性を重んじられる仕事の適性がゼロなので」とバッサリ。これに草なぎも「社会的不適合者ですね私は」と納得していた。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
