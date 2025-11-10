Ryosuke Yamada初のCDシングル「Blue Noise」1・14発売へ クールとパッションを行き来する“真骨頂”
Hey! Say! JUMPの山田涼介がRyosuke Yamada名義として初となるCDシングル「Blue Noise」を来年1月14日にリリースすることが決定した。
【写真】チェリー柄×メガネのジェラートピケを着こなす山田涼介
1stフルアルバム『RED』を経て、表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作。クールとパッションを自由自在に行き来するグルーヴは、まさにRyosuke Yamadaの真骨頂。グループとはまた異なる、ソロ作品だからこそ実現できる1曲の中に凝縮されたドラマ性を追求したボーカルワークに注目だ。
一方、各盤共通で収録されるカップリング曲「タイトル未定A」は、シンプルながらもクセになるメロディーとビートが印象的なダンスミュージック。グループではもちろん、今までのソロワークでも見せることのなかったエッジの効いた歌とMVでのビジュアルが、彼のアーティストとしての新たなポテンシャルを感じさせる1曲になっている。
その他、初回限定盤と通常盤それぞれに収録されるカップリング曲もバラエティーに富んだ内容で、Ryosuke Yamadaの“現在地”を存分に味わうことができる作品となっている。
期間生産限定盤ではオリジナルトレカを封入（1種）（2026年3月末までの出荷をもって生産終了）。さらにファミクラストア オンライン限定盤の発売も決定。商品内容解禁及び予約受付開始は12月8日を予定。商品仕様・ジャケットのビジュアルは、初回限定盤・通常盤・期間生産限定盤・ファミクラストア オンライン限定盤とで異なる。
また先着購入特典として初回限定盤購入者には『やまみくじカード』（絵柄1種）、通常盤購入者には『アクリルチャーム〜りょすかる ？？？ver.』がわたされる。
