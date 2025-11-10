TBS NEWS DIG Powered by JNN

10日午後0時0分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市、宮城県の登米市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

□宮城県
登米市

■震度2
□岩手県
八幡平市　滝沢市　岩手町
矢巾町　宮古市　普代村
野田村　花巻市　遠野市
一関市

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
色麻町　涌谷町　宮城美里町
角田市　岩沼市　大河原町
丸森町　石巻市　東松島市
松島町

□山形県
中山町

■震度1
□岩手県
二戸市　雫石町　葛巻町
紫波町　一戸町　久慈市
山田町　北上市　奥州市
西和賀町　平泉町　大船渡市
陸前高田市　釜石市　住田町
大槌町

□宮城県
宮城加美町　南三陸町　名取市
蔵王町　宮城川崎町　亘理町
山元町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台若林区　仙台太白区　塩竈市
利府町　大和町　大郷町
大衡村

□山形県
村山市　酒田市　遊佐町
白鷹町

□青森県
平内町　八戸市　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
三戸町　五戸町　青森南部町
階上町

□秋田県
井川町　秋田市　由利本荘市
横手市　大仙市

□福島県
福島市　郡山市　須賀川市
国見町　天栄村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。