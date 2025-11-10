岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市、宮城県・登米市
10日午後0時0分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市、宮城県の登米市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
□宮城県
登米市
■震度2
□岩手県
八幡平市 滝沢市 岩手町
矢巾町 宮古市 普代村
野田村 花巻市 遠野市
一関市
気仙沼市 栗原市 大崎市
色麻町 涌谷町 宮城美里町
角田市 岩沼市 大河原町
丸森町 石巻市 東松島市
松島町
□山形県
中山町
■震度1
□岩手県
二戸市 雫石町 葛巻町
紫波町 一戸町 久慈市
山田町 北上市 奥州市
西和賀町 平泉町 大船渡市
陸前高田市 釜石市 住田町
大槌町
□宮城県
宮城加美町 南三陸町 名取市
蔵王町 宮城川崎町 亘理町
山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台若林区 仙台太白区 塩竈市
利府町 大和町 大郷町
大衡村
□山形県
村山市 酒田市 遊佐町
白鷹町
□青森県
平内町 八戸市 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
三戸町 五戸町 青森南部町
階上町
□秋田県
井川町 秋田市 由利本荘市
横手市 大仙市
□福島県
福島市 郡山市 須賀川市
国見町 天栄村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。