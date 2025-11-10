10日午後0時0分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市、宮城県の登米市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市



□宮城県

登米市

■震度2

□岩手県

八幡平市 滝沢市 岩手町

矢巾町 宮古市 普代村

野田村 花巻市 遠野市

一関市





□宮城県気仙沼市 栗原市 大崎市色麻町 涌谷町 宮城美里町角田市 岩沼市 大河原町丸森町 石巻市 東松島市松島町□山形県中山町

■震度1

□岩手県

二戸市 雫石町 葛巻町

紫波町 一戸町 久慈市

山田町 北上市 奥州市

西和賀町 平泉町 大船渡市

陸前高田市 釜石市 住田町

大槌町



□宮城県

宮城加美町 南三陸町 名取市

蔵王町 宮城川崎町 亘理町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 塩竈市

利府町 大和町 大郷町

大衡村



□山形県

村山市 酒田市 遊佐町

白鷹町



□青森県

平内町 八戸市 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

三戸町 五戸町 青森南部町

階上町



□秋田県

井川町 秋田市 由利本荘市

横手市 大仙市



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

国見町 天栄村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。