イギリスの公共放送BBCは、去年のアメリカ大統領選挙の直前に放送した番組で、トランプ大統領の演説をめぐり視聴者に誤解を与えるような編集があったとの批判を受け、会長が辞任すると発表しました。

BBCは9日、ティム・デイビー会長が辞任する意向を表明し、ニュース部門トップが辞任したと明らかにしました。

イギリスのテレグラフ紙は今月、BBCが去年10月に放送した番組について、2021年のアメリカ連邦議会襲撃事件の前に行われたトランプ氏の演説をめぐり誤解を招く編集を行ったと報じました。

演説でトランプ氏は、「我々は議事堂まで歩き、勇敢な議員らを応援する」などと発言していましたが、番組は「議事堂まで歩く」のあとに、その50分以上あとの「死に物狂いで戦う」との言葉をつなぎ合わせて編集。トランプ氏が事件を扇動したと印象付けようとした疑いがあるということです。

この番組などをめぐり、BBCに対しては「偏向報道だ」との批判が高まっていました。

発表を受けて、トランプ氏はSNSに「彼らは大統領選挙の天秤を操作しようとした非常に不誠実な人々だ」などと投稿しています。