サザンオールスターズが11月19日にリリースするBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』より、収録曲「神様からの贈り物」のライブ音源が本日11月10日より全国ラジオにてオンエアされる。

本楽曲は、桑田佳祐が敬愛する日本の先達が築き上げてきた芸能へのリスペクトを込めて制作されたもの。ライブ音源のオンエアは、本日から12月31日までの期間限定となり、楽曲をリクエストしたリスナーから抽選で、映像作品のジャケット写真をあしらった特製クリアファイルのプレゼントを実施している放送局や番組もある。応募方法などは番組ごとに異なるため、詳細は番組HPやSNSへ。

また、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している特設サイト『サザン・タイムズ』も新たに更新。映像作品のリリースを記念してコンテンツを順次公開し、今回のライブ音源のラジオオンエア開始にあわせて企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』もスタート。全国13カ所をめぐったツアーの軌跡を、ライブ写真や各地で関わった人からのメッセージとともに辿るものとなり、まずはツアーと並行して行われた桑田のラジオキャンペーン時に共演したラジオパーソナリティからのメッセージが公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）