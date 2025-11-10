新潟県内では7日夜から9日にかけてクマに襲われ2人がケガをしています。このほかにも引き続きクマの目撃情報が相次いでいます。



湯沢町では、11月7日夜、温泉旅館の駐車場で宿泊客がクマに襲われる被害がありました。



現場はJR越後湯沢駅から200メートルほど離れた温泉旅館の駐車場です。



警察によりますと、7日午後9時半頃、県外から訪れた30代の男性が、外出の帰りに襲われたということです。





男性は左腕をかまれたほか、左手の甲をひっかかれるケガをしました。クマは体長約1メートルで、別の温泉施設の方向へ逃げたといことです。新発田市では9日朝、民家の敷地内で男性がクマに襲われました。警察によりますと、午前7時すぎ、新発田市向中条で60代男性が自宅から出たところ、隣にあるやぶから出てきた体長1メートルほどのクマに襲われました。男性は左わき腹をひっかかれ、ケガをしましたが命に別条はありませんでした。今シーズン、新潟県内でのクマによるケガ人は16人目です。警察の発表によりますと、このほかにも10日にかけてクマの目撃情報が相次いでいます。主な発表は以下の通りです。11月8日（土）・胎内市下館の路上でクマ1頭目撃・新発田市下小中山、電車の運転手が茂みにいるクマ1頭を目撃・村上市学校町の線路付近でクマ2頭を目撃11月9日（日）・長岡市栃尾原町の民家裏手の畑でクマ1頭を目撃・南魚沼市石打の柿の木の近くでクマ1頭を目撃・五泉中川新で道路を横切るクマ1頭を目撃・加茂市上土倉の民家前の路上でクマ1頭を目撃11月10日（月）・南魚沼市石打の田んぼを移動するクマ1頭を目撃・五泉市愛宕甲で草むらを走るクマ1頭を目撃