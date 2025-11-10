ももいろクローバーZの百田夏菜子が自身のInstagramを更新し、金髪＆カラコンで大変身した姿を披露した。

【写真】金髪＆カラコンで神秘的な雰囲気を醸し出しているももクロ・百田夏菜子

■まるで別人！ 金髪＆カラコンで神秘的で神々しい姿の百田

百田は、「新しい魔法」と綴り、最新ビジュアルを公開。鮮やかな金髪にパープルのカラコンをし、別人級に変身した百田のアップショット。ゴールドとシルバーを貴重とした衣装とアクセサリー、そしていつもとは全く違う大胆なメイクで、一見すると百田とはわからないほど”神秘的”な姿を披露。頭に施されたアクセサリーや衣装のディティールがよくわかるカット（2~4枚目）も。

投稿には、「ももいろクリスマス2025」とハッシュタグが添えられており、12月20日と21日の2日間にわたって埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』のキービジュアル撮影時のオフショットであることが明かされた。

2025年の”ももくり”は、“宇宙旅行”がテーマ。メンバー4人がそれぞれ異星人的な姿に扮したキービジュアルが公開されている。

SNSには「神秘的」「美しすぎる」「カラコンかなちゃんが新鮮」「女神」「AIかと思った」と様々な反応が集まっている。

■2025年の“ももクリ”は「宇宙旅行」がテーマ！

12月20日・21日に開催される『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』は、宇宙旅行をテーマにした壮大なイメージのライブになる予定。キービジュアルとティーザーが公開中。