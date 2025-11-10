

レノボが10月21日に発表したウェアラブルディスプレイ「Legion Glasses Gen2」（筆者撮影）

【写真で見る】パソコンやスマホにケーブル1本でつなぐだけで目の前に大画面を出力

レノボ・ジャパンのウェアラブルディスプレイ「Legion Glasses Gen2」は、わずか65g。USB Type-Cケーブルでつなげば、視界に126型相当の画面が浮かぶ。

興味深いのは、レノボが「ARグラス」という言葉を使わない点だ。視線追跡もハンドトラッキングもない。頭の動きで画面を空中固定する3DoF機能も省いた。パソコン・タブレット・スマホ・ゲーム機を作る総合メーカーだからできる、シンプル一直線の設計だ。



パソコンやスマホにケーブル1本つなげば映像が出力される（筆者撮影）

10月28日の体験会で、製品担当者が繰り返したのは「誰でも、いつでも、どこでも」という言葉だ。専用アプリ不要、ユーザー登録不要、充電不要。高機能化する市場で、この割り切りは目立つ。

前世代から30％減、65gが生む装着感の違い

前世代は93gあった。今回は65g。30％減った計算だ。製品担当者の言葉が印象的だった。「15分くらいなら気になりませんが、30分を超えると差が出ます」。オンライン会議が長引いた時、移動中にずっとかけている時。鼻の付け根にかかる重さは、数十グラムでも積み重なる。

厚みは18mm。サングラス型の本体は、バッグのポケットに入る。15.6型のモバイルディスプレイを持ち歩いた経験があるなら、この軽さの意味は分かるはずだ。



スマホとも接続できる（筆者撮影）

ディスプレイは0.6型のマイクロOLED。片目で1920×1080ドットある。最大800nitまで明るくなるから、窓際でもはっきり見える。色域は98％ DCI-P3で、写真を編集する人にも使える。120Hzで画面が切り替わるので、スクロールがぬるぬる動く。

視野角は43.5度。4m先に126型のスクリーンがあるくらいの広さだ。感覚としては、30cm先に32型モニターを置いた見え方に近い。



装着感はサングラスと大きく変わらない（筆者撮影）

3DoF非搭載という選択、「0DoFで十分」の合理性

頭を動かすと画面も一緒に動く。空中に固定する3DoF機能がないからだ。体験会で製品担当者ははっきり言った。「XREALなどはグラスに機能を詰め込んでいますが、正直言って不要です。3DoFは要りません。0DoFで十分です」

理由は明快だ。新幹線の座席、コワーキングスペースの机、自宅のソファ。デスクワークの延長で使うなら、それほど頭を振り回さない。資料を読む、文章を書く、表を作る。こうした作業では、画面が視界の中心にある方が集中しやすい。

空中にウィンドウを複数並べ、首を動かして切り替える。確かに未来的だ。ただし慣れるまで時間がかかるし、長時間の利用で首に負担がかかる。レノボは「すぐ仕事で使える道具」を選んだ。

3DoFを載せなければ、センサーもプロセッサも要らない。それで65gを実現した。機能を削って軽くし、すぐ使える。この3つがセットになっている。



「誰でも、いつでも、どこでも」を強調する（筆者撮影）

専用アプリ不要、「つなぐだけ」が生む安心感

製品担当者の説明はこうだ。「専用アプリは要りません。IDを作ってアクティベーションする必要もありません。つなげば使えます。デジタル操作が苦手な方でも大丈夫です」

DisplayPort Alternate ModeというUSB Type-Cの機能に対応していれば、ケーブル1本で映る。設定画面を開く必要はない。スマホやPCのバッテリーから給電されるため、Legion Glasses Gen2自体の充電管理は不要だ。



近視や遠視の人は度数調整用のサブレンズを眼鏡店で加工してもらうことで対応できる（筆者撮影）

会議直前の「バッテリー切れ」や「ペアリング失敗」といったトラブルが起きない。新幹線で席に着き、ノートPCを開き、ケーブルをつなぐ。これで作業を始められる。前の座席が倒れても、隣の乗客が肘掛けを占有しても、視界の中の作業環境は変わらない。

体験会では「プライバシー保護」という観点も出てきた。グラスの中で映る画面は、横から見えない。コワーキングスペースでもカフェでも、機密情報を扱える。

レノボエコシステムでの使い回し、4機種との連携

レノボのタブレットで使えるのは4機種。Idea Tab Pro、Yoga Tab Plus、Yoga Tab、Legion Tab。いずれもDisplayPort Alternate Modeに対応する。

体験会の担当者のイチオシが、Yoga Tabとの組み合わせ。「飛行機で大きなPCを広げられない時、Yoga Tabとこれだけ持っていけば仕事できます」。12.7型のYoga Tab Plusに接続すれば、機内で126型相当の画面が使える。重さは合わせて約1.3kg。13型ノートPCより軽い。



小型タブレットとの組み合わせは飛行機や新幹線で便利だ（筆者撮影）

ゲームならLegion Goだ。8.8型の携帯ゲーム機で大画面プレイができる。自宅ではPS5やNintendo Switchに接続し、ソファに寝転がりながらゲームを楽しめる。HDMI to Type-C変換ケーブル経由で、ゲーム機との接続も可能だ。ただし、Switch 2は特殊な仕様により現時点では非対応となっている。

PC市場では、USB Type-C端子を搭載した最近のモデルの多くが利用できる。ThinkPadシリーズとの組み合わせで、外出先のマルチディスプレイ環境を実現する。自宅ではゲーム用、移動中はタブレット接続、オフィスではノートPC接続。1台のグラスが、場面ごとに役割を変える。

高機能ARグラスとの差別化、5万5000円という価格

価格は5万5000円（税込み）。すでに10月24日からAmazonを中心にオンライン販売が始まっている。XREAL Oneが独自SoC搭載で3DoF機能を実現し6万9980円で展開する中、Legion Glasses Gen2は機能を絞り込み、1万5000円近く安い価格を実現した。

体験会では差別化が鮮明に語られた。「XREALは周辺機器でやればいいことまで、グラスに盛り込んでいる」。レノボは逆に、「ディスプレイ機能だけに絞った実用機」という立ち位置を選んだ。視線追跡もハンドトラッキングも搭載しないが、その分だけ軽量で確実に動作する。

一方、制約も見える。付属の視力矯正用レンズフレームは軽度の近視・遠視には対応するが、強度の近視や乱視を持つユーザーには不十分かもしれない。また30cm先に32型モニターを置いた感覚という視聴距離は、人によっては目の疲労を誘発する。

充電不要の利点は、裏を返せば「接続機器への依存」でもある。ノートPCやタブレットのバッテリー消費が増えるため、長時間の移動では電源確保が課題となる。

ディスプレイ特化の潔さが示す、市場の分岐点

Legion Glasses Gen2は、ARグラス市場に「実用性特化」という選択肢を提示した。XREAL Oneが3DoFで未来的な体験を約7万円で提供するのに対し、レノボは「余計な機能を削ぎ落とした仕事道具」で応えた。

レノボが「ARグラス」という呼称を避け、「ウェアラブルディスプレイ」と位置づけた意味は大きい。視線追跡も空間コンピューティングも追わない。ただ、確実に映る画面を、どこでも展開できる。

充電を忘れる心配も、設定を間違える不安もない。ケーブル1本で、新幹線でもコワーキングスペースでも、大画面の作業環境が手に入る。PC・タブレット・スマホ・ゲーム機まで手がけるレノボだからこそ実現できた、エコシステム全体での使い回し。「持ち運べる個室」というコンセプトが、ビジネスパーソンの働き方をどう変えるか。レノボの割り切った設計が、その答えを示すことになりそうだ。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）