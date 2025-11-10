Dannie Mayが、3rdアルバム『MERAKI』を2026年1月7日にリリース。また、新曲「FULL PRIDE」を11月26日に配信リリースする。本発表にあわせて、新たなアーティスト写真も公開された。

本情報は、11月9日に行われた『Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR』ファイナル公演にて発表されたもの。今作のタイトルはギリシャ語で“魂・創造性・愛を込めて何かを行うこと”を意味する言葉で、Dannie Mayの3人が今、深い情熱と自分自身を注ぎ込んだ、言葉どおり“全身全霊”の作品となっている。

また、今作はCDのみとCD+Blu-rayの2形態で発売。Blu-rayには、2025年7月12日に恵比寿LIQUIDROOMで行われた『Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション”』ファイナル公演の本編ライブ映像が収録される。

さらに、2026年2月より全国ツアー『Dannie May ONEMAN TOUR “MERAKI”』を開催。本ツアーでは、バンド史上最大規模となるSpotify O-EAST公演を含む全国6都市をまわる。

（文＝リアルサウンド編集部）