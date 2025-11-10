「RTA in Japan Winter 2025」ゲームスケジュールが公開　任天堂タイトルが復活

日本で行われる大規模オフラインRTAイベント「RTA in Japan」が、2025年冬季開催となる「RTA in Japan Winter 2025」のゲームスケジュールを11月9日に公開しました。

今回のスケジュール公開で注目されているポイントのひとつが、任天堂が著作権を有するゲームタイトルの復帰です。

■ 「RTA in Japan Summer 2025」では除外となった任天堂タイトル

RTA（リアルタイムアタック）とは、ゲームを最速でクリアするためにプレイヤーが腕と知恵を競う競技形式のプレイスタイル。国内外のゲームファンの間でも年々注目度が高まっており、「RTA in Japan」はその代表格ともいえる存在として知られています。

そんな同イベントにおいて、8月9日から8月15日の間で開催された「RTA in Japan Summer 2025」では、任天堂のゲームが採用されない異例の事態となっていました。

同社より「法人による任天堂のゲームの利用には事前の許諾が必要」であり、これまでの利用に「事前の許諾がなく無許諾利用にあたる」との指摘があったためです。

■ 公開されたスケジュールに任天堂タイトルが復帰

当時の発表では「任天堂のゲームを今後も利用することを希望し、任天堂株式会社と許諾に関する協議を開始した」「イベントでは、都度事前に任天堂株式会社へ許諾申請を出し、許諾を受けることで任天堂のゲームの利用が可能となる見込み」との説明がありましたが、今回のスケジュールには「スーパーマリオ」「ゼルダの伝説」「星のカービィ」といった任天堂タイトルがラインナップに無事復帰。

本件について運営側から改めて説明はなされていないものの、おそらく両者の間での交渉が適切に進んだものとみられます。

これまで数々の名プレイを生み出してきた任天堂タイトルのRTAが、再び見られるようになる……今回の決定スケジュールの公開に、ホッと胸をなでおろしたファンもきっと多いことでしょう。「RTA in Japan Winter 2025」ではいったいどんなスーパープレイが飛び出すのか、早くも期待が募ります。

イベントは、12月25日から12月31日の1週間にわたり、ベルサール飯田橋ファースト（東京都文京区）にて開催。イベントはTwitchでのオンライン配信も予定されています。

