岩田剛典×八木勇征、トーク番組初共演！「モチベーションの上がる収録になりました」（八木）
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典がMCを務めるEテレのトークバラエティ番組『超越ハピネス』。11月14日の放送では、FANTASTICSの八木勇征が、アシスタントとして番組に初出演する。
■八木勇征は、『手話ニュース』の制作現場をリポート
ゲイカップル、養子縁組をした親子など、互いの人生を認め合う1組の“超ハピメイト”を招いて、世間の固定観念を超越した幸せのカタチを語り合う本番組。11月14日の放送は「手話で楽しむSP」。岩田と八木は、今回がトーク番組初共演となる。
八木は、『手話ニュース』の制作現場をリポートする他、若者の間で使われる「風呂キャン界隈」を手話でどう表現するか教わり、実際にニュースで放送された手話のクイズも出題する。
そんなスペシャル回に迎える“超ハピメイト”は、『NHK手話ニュース845』でキャスターを務める俳優の那須英彰と、那須の娘で手話エンターテイナーの映里。父の英彰は、「“聞こえる”、“聞こえない”の二極ではなく、人生を楽しむことが大切」と話す。一方、映里は11月15日から開催される『東京2025デフリンピック』で、およそ100人が参加する国際手話通訳者のひとりとして活躍予定。「もしろう者じゃなかったら、手話で楽しむ現在の人生ではなかったと思うので、今がとても幸せ」と語る。
番組では、こうした超アクティブな親子の人生観を、『東京2025デフリンピック』大会前夜に、全編手話つきで明るく楽しく伝える。
■八木勇征 コメント
先輩の岩田さんがMCを務める番組に出演できてとてもうれしかったです。スタジオがとてもポップで、超ハピメイトのお二人とお話ししながら、“自分も仕事をもっとストイックにできるな”、と学びをもらえる収録でした。
今回、手話ニュースの制作現場をリポートしましたが、キャスターの皆さんが手話でわかりやすくニュースを伝えるために工夫している様子を実際に見て、とてもプロフェッショナルを感じました。手話のニュアンスの違いなども知ることもできて、とても楽しかったです。僕にとってめちゃくちゃモチベーションの上がる収録になりました。みなさん、ぜひご覧ください！
■番組情報
NHK Eテレ「『超越ハピネス』 手話で楽しむSP」
11/14（金）22:00～22:29
再放送：11/17（月）24:00～24:29
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
MC：岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）
アシスタント： 八木勇征（FANTASTICS）
ゲスト： 平子祐希（アルコ＆ピース） 福田麻貴（3時のヒロイン）
