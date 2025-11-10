岩田剛典×八木勇征、トーク番組初共演！「モチベーションの上がる収録になりました」（八木）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典がMCを務めるEテレのトークバラエティ番組『超越ハピネス』。11月14日の放送では、FANTASTICSの八木勇征が、アシスタントとして番組に初出演する。

■八木勇征は、『手話ニュース』の制作現場をリポート

ゲイカップル、養子縁組をした親子など、互いの人生を認め合う1組の“超ハピメイト”を招いて、世間の固定観念を超越した幸せのカタチを語り合う本番組。11月14日の放送は「手話で楽しむSP」。岩田と八木は、今回がトーク番組初共演となる。

八木は、『手話ニュース』の制作現場をリポートする他、若者の間で使われる「風呂キャン界隈」を手話でどう表現するか教わり、実際にニュースで放送された手話のクイズも出題する。

そんなスペシャル回に迎える“超ハピメイト”は、『NHK手話ニュース845』でキャスターを務める俳優の那須英彰と、那須の娘で手話エンターテイナーの映里。父の英彰は、「“聞こえる”、“聞こえない”の二極ではなく、人生を楽しむことが大切」と話す。一方、映里は11月15日から開催される『東京2025デフリンピック』で、およそ100人が参加する国際手話通訳者のひとりとして活躍予定。「もしろう者じゃなかったら、手話で楽しむ現在の人生ではなかったと思うので、今がとても幸せ」と語る。

番組では、こうした超アクティブな親子の人生観を、『東京2025デフリンピック』大会前夜に、全編手話つきで明るく楽しく伝える。

