Jリーグ、史上最多入場者数を更新！　94％開催時点で合計1200万人が目前に

Jリーグは9日、2025明治安田Jリーグの入場者数が史上最多を更新したことを発表した。



これまでのリーグ戦最多入場者数は、2024シーズンの1193万2080人だったが、今シーズンはリーグ戦全試合日程となる1140試合のうち1069試合（94パーセント）を開催した9日時点で、入場者数が1199万3473人に達し、最多入場者数更新となったことが明らかになった。



なお、今季ここまでJ1では第36節時点（360試合）で入場者数が756万6526人、平均入場者数は2万1018人。J2では第36節時点（360試合）で入場者数が313万6688人、平均入場者数は8713人となっているほか、J3では第35節時点（349試合）で129万259人、平均入場者数は3697人であることが伝えられている。



これを受け、Jリーグは「今シーズンも多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます。シーズンも終盤に差しかかっておりますが、引き続き選手を後押しするご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。