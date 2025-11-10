「W杯決勝で戦えたら最高」南野拓実が対戦したい国は？ 理想は２−０「タケと敬斗が１点ずつ決めて勝てればいいかな」
日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンが11月10日、JFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会を開催。日本代表の南野拓実（モナコ）、久保建英（レアル・ソシエダ）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）が登壇し、新ユニホームについて語った。
新ユニホームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。来夏の北中米ワールドカップでも着用するなか、南野は「ワールドカップの決勝でどこと戦いたい？」と問われ、前々回優勝、前回準優勝の強豪を挙げた。
「個人的にはフランスと戦いたいなと思っています。僕がプレーするリーグの国でもありますし、本当にヨーロッパでトップクラスに強いチームだと思うので、そんなチームとワールドカップ決勝で戦うことができたら最高だと思います」
理想のスコアは「２−０」と答えた。
「フランスに勝つのは相当難しいと思いますけど、タケと敬斗が１点ずつゴールを決めて勝てればいいかなと思います」
横で聞いていた久保と中村はにっこりと笑みを浮かべた。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
