女子プロゴルファーの上田桃子（39）は11月6日、Instagramを更新。第一子男児を出産したことを報告した。

「Just born」というコメントとともに投稿されたのは、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな両足が写った1枚の写真。上田は「2025.10.31 3216g 男の子を出産しました」と報告し、誕生した第1子が男の子であることを明かした。さらに「新米母ちゃんですが、大切に育てていきたいと思います」と母としての決意をつづった。

上田は誕生した第一子が「ハロウィンboy」であることや10月31日が「天才の日」と言われていることを紹介。最後に「母親としてもプロゴルファーとしても頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします」とコメントし、投稿を締めくくった。

この投稿には、宮里藍さんをはじめ多くのゴルファー仲間から「おめでとうございます！」「早く会いたい」など祝福メッセージが寄せられた。

さらに、Instagramユーザーからは「赤ちゃんとの生活楽しんでください」「とーっても嬉しいお知らせ」「すくすくと育ちますように」「すごく、びっくりしてます」「ナイスBOY」「ハロウィンベイビー」「いつかアスリートママトーク会しましょう」「ガンバレ桃ちゃん！」などコメントが寄せられた。