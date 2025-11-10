「日本はアジア最強だ」「10人で勝つとは！」２戦12発の欧州王者を撃破した日本に韓国驚嘆！「大会最強を相手に退場者を出したのに…」【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月９日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、ヨーロッパ王者のポルトガルと対戦。２−１で勝利し、２勝１分けで首位通過を確定させた。
35分に和田武士のゴールで先制した日本は、45分にも瀬口大翔のシュートで加点。71分に長南開史の退場で数的不利となり、80分に１点を返されたものの、何とかリードを守りきった。
２試合で12ゴールを挙げていた強豪を相手に、10人で勝ち切った日本のパフォーマンスに韓国のファンも驚嘆。同国のポータルサイト『Naver』上では、次のような声が上がった。
「日本はアジア最強だ」
「10人になった日本が勝つとは！」
「日本のパフォーマンスはポルトガルよりよかった」
「ポルトガルを押していた」
「日本は基礎がしっかりしていて、中盤から短いパスを繋げ、堅固な守備も持っている」
「結局、ポルトガルに勝って１位通過している」
「大会最強と目されているポルトガルを相手に退場者を出したにもかかわらず、素晴らしい試合をした。すごいな」
第２節で格下のニューカレドニアと引き分けていただけに、強豪撃破がよりインパクトを与えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
