河田陽菜2nd写真集より、光に包まれたバスルームでの入浴カット公開

日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）より、先行カット第13弾が公開された。

■“おひな”オリジナルの入浴スタイルにも注目

先行カット第13弾は、柔らかな光に包まれたバスルームで撮影された、爽やかな笑顔にときめく1枚。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行ったシューティングは、“おひな”のお気に入りの音楽をかけながら終始和やかな雰囲気で行われた。

自宅でお風呂に入るときと同じように、頭と足をバスタブの縁に引っかける“おひな”オリジナルの入浴スタイルも要チェックだ。

写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツが随時更新される予定。

PHOTO BY SAKAI DE JUN

※メイン写真：通常版表紙

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』

