　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比490円高の5万790円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万766.89円に対しては23.11円高。出来高は2万9711枚となっている。

　TOPIX先物期近は3311ポイントと前日比15ポイント高、現物終値比3.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50790　　　　　+490　　　 29711
日経225mini 　　　　　　 50790　　　　　+490　　　477426
TOPIX先物 　　　　　　　　3311　　　　　 +15　　　 30308
JPX日経400先物　　　　　 29870　　　　　+110　　　　2571
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+9　　　　2535
東証REIT指数先物　　　　　1995　　　　　 +13　　　　　74

