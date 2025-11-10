日経225先物：10日正午＝490円高、5万790円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比490円高の5万790円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万766.89円に対しては23.11円高。出来高は2万9711枚となっている。
TOPIX先物期近は3311ポイントと前日比15ポイント高、現物終値比3.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50790 +490 29711
日経225mini 50790 +490 477426
TOPIX先物 3311 +15 30308
JPX日経400先物 29870 +110 2571
グロース指数先物 704 +9 2535
東証REIT指数先物 1995 +13 74
株探ニュース
