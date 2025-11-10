フリーアナウンサーの雨宮塔子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　フリーアナウンサーの雨宮塔子（54）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。雨宮が大好きだと公言する、フランスにある友人宅のルームツアーを公開した。

【動画】「センスが抜群のお家ですね！」雨宮塔子が紹介したフランスにある一軒家

　雨宮は「ROOM TOUR」と題した動画で、フランスで暮らした自宅は一目惚れで即決だったことを明かし、その家を売ったインテリアデザイナー・アンヌさんの現在の自宅を紹介。フランスのモンマルトルにある5階建て一軒家で庭園、テラスがあり、パリでは珍しいという一軒家を披露している。

　アンヌさんの自宅は、洗練されたセンスが光るインテリアで、雨宮の著書「MY HOME,MY LIFE」でも紹介されていることを明かし、雨宮との親交の深さを感じさせた。

　この動画に、コメント欄には「どのお部屋も本当に素敵　インテリアのセンスが抜群のお家ですね！」「窓から見える景色が画になるなんて！素敵なお家です」「癒されましたー」などの反響が集まっている。