フリーアナ・雨宮塔子、フランスの一軒家ルームツアー第1弾を公開「インテリアのセンスが抜群」「素敵なお家です」
フリーアナウンサーの雨宮塔子（54）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。雨宮が大好きだと公言する、フランスにある友人宅のルームツアーを公開した。
【動画】「センスが抜群のお家ですね！」雨宮塔子が紹介したフランスにある一軒家
雨宮は「ROOM TOUR」と題した動画で、フランスで暮らした自宅は一目惚れで即決だったことを明かし、その家を売ったインテリアデザイナー・アンヌさんの現在の自宅を紹介。フランスのモンマルトルにある5階建て一軒家で庭園、テラスがあり、パリでは珍しいという一軒家を披露している。
アンヌさんの自宅は、洗練されたセンスが光るインテリアで、雨宮の著書「MY HOME,MY LIFE」でも紹介されていることを明かし、雨宮との親交の深さを感じさせた。
この動画に、コメント欄には「どのお部屋も本当に素敵 インテリアのセンスが抜群のお家ですね！」「窓から見える景色が画になるなんて！素敵なお家です」「癒されましたー」などの反響が集まっている。
