【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 マインツ（日本時間11月10日／ヴァルトシュタディオン）

【映像】守備2枚を割る異次元ドリブル

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、今季3ゴール目となる先制点を挙げた。相手選手2人の間を鋭く突破して蹴り込んだスーパーゴールにファンたちが歓喜している。

フランクフルトは日本時間11月10日、ブンデスリーガ第10節でマインツと対戦。堂安は右のウイングとして先発出場し、マインツは佐野海舟がダブルボランチの一角として先発出場。日本代表対決が実現した。

試合はゴールレスで迎えた80分、堂安の左足で動きを見せる。右サイドでボールを受けた堂安は、対峙したDFシルヴァン・ヴィドマーに対して、縦に仕掛ける動きをフェイントに中へとカットインする。カバーに入ったFWアルミンド・ジープとの間を鋭く抜けて、最後は左足でファーサイドへと流し込んだ。

このスーパーゴールに、ABEMAで解説を務めた安田理大氏は「イエス！！！素晴らしい！自ら行きましたね」と大興奮。続けて「コリンズがすぐ出したのが良かったですね。すぐに仕掛ける体勢に入りましたし、間を抜けて、重心が低いので体を入れられない。左足に持ち替えてあとは流すだけ。素晴らしいですね」と振り返った。

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「堂安すげー！！」「メッシかよ」「えぐいゴール決めたw w w」「あそこを抜こうとする発想よ」「異次元の動きやん」「なんであそこ突破できるのよ」「代表戦前に素晴らしい！最高の仕上がりやね」「これが日本の10番です」など称賛するコメントが並んでいる。

なお堂安はこれで今季のリーグ戦10試合で3ゴール3アシスト。これが決勝点となり、フランクフルトがマインツに勝利している。

（ABEMA／ブンデスリーガ）