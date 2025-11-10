【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 3ー0 浦和レッズ（11月9日／エディオンピースウイング広島）

【映像】浦和MFが膝を蹴られて絶叫

浦和レッズのMF渡邊凌磨が、サンフレッチェ広島のMF川辺駿と激しく衝突して悶絶。一連の動きが不自然だったことに加え、ノーファウルと判定されたことにファンは激怒している。

J1リーグ第36節で浦和は、広島に0−3で敗北。悔しいゲームとなる中、15分には渡邊が危険なプレーに遭っていた。両チームが激しくボールを奪い合う中、右サイドのタッチライン沿いで渡邊が収め、右足での切り返しで中央に切れ込もうとした。

アプローチしてきた川辺の逆を突いたように見えたが、渡邊の進路に伸ばした川辺の左足が上がる。これにより、渡邊の左膝と川辺の踵が接触。渡邊は絶叫しながら倒れ込んだが、ホイッスルは鳴らない。広島ボールでプレーが続き、DFマリウス・ホイブラーテンがシュートブロックで倒れ、ようやくプレー中断の笛が鳴った。

解説も心配した激しい接触

渡邊は膝を抑え、顔を地面に埋めるように下を向いて悶絶。解説・森崎浩司氏が「ボールを奪いかけたところでのプレーですよね。膝に思い切り接触があったのかもしれません」とコメントする中、リプレイ映像を確認すると、渡邊の膝に川辺の左足の踵が直撃していた。森崎氏が「大丈夫ですかね。膝に強く入ってしまいましたから」と心配した。

このシーンにはファンもSNS上で反応。「最初ボールかもしれんけどその後明らかに不必要に足上げて膝に踵が入ってるだろ」「川辺はなんで足上げたの？」「余計なことしてくんなよ」「川辺の後ろ足が渡邊の膝に入ってるじゃないか」「イエロー相当」「悪質だろ」「川辺のプレー酷いし、これファール取らない主審よ」「姑息すぎ」「カード出てもおかしくないプレーだと思うが、見えんかったかな」など騒然となった。

顔を歪ませながら何とか立ち上がった渡邊は幸いにも負傷なし。フル出場してチームトップの11.998kmを走った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

