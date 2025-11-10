スペイン代表の新ユニに脚光

スペインサッカー連盟は11月5日、来年の2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選でお披露目となる新デザインのユニフォームを発表した。

スペイン代表の公式スポンサーであるイベリア航空はW杯開催国の一つであるメキシコへのフライトで、乗客へ新ユニフォームをプレゼントするサプライズを行っていた。

2024年のEURO王者であるスペインは進行中のW杯欧州予選で開幕4連勝を飾り、現在Eで組の首位を走っている。11月の2試合の結果次第で13大会連続17度目の本大会出場が決定する可能性がある。そして新たに発表されたユニフォームは本大会でも着用される予定だ。

そうしたなか、代表チームの公式スポンサーであるイベリア航空が6日にあるサプライズを行っていた。スペインの首都マドリードからW杯開催国の一つであるメキシコの首都メキシコシティへのフライトで、乗客352名に新ユニフォームがプレゼントされた。インスタグラムではユニフォームに手にして笑顔を見せる乗客たちの様子が公開されており、この粋な図らないは「なんて素敵」「素敵な気遣い」「その便に乗れてなんてラッキーなんだ」と反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）