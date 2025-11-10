こりゃ"即買い"かもーー！【セザンヌ】大人が頼りたい♡「優秀コスメ」

「大人が頼れるプチプラのコスメ、探してる！」そんな人に向けて、今回は、機能性とコスパの両方を兼ね備えた【CEZANNE（セザンヌ）】の注目コスメをピックアップ。SNSで話題になっているというアイライナーと、肌に透明感とツヤをプラスしてくれそうな限定のハイライトは、大人世代も必見。実際に使用した、@ftn_picsレポーターKaori.FさんのInstagram投稿から、それぞれの特徴や使用感をご紹介します！

落ちにくいと話題！ 極細アイライナー

【CEZANNE】「極細アイライナーEX」\638（税込）

SNSや口コミサイトで「落ちにくい」と好評の極細アイライナー。筆先わずか0.1mmという細さで、目のキワや目尻の細かい部分まで狙い通りに描けそうです。レポーターKaori.Fさん曰く「液含みが良くムラになりにくく、力を入れずにスルスル、細いラインも太いラインも自在」なのだそう。

ブラウンブラックで自然な目元の陰影を演出

レポーターKaori.Fさんがレポートしているのは、「00 ブラウンブラック」という色で、「黒ほど強すぎず、ブラウンよりも深みのある“暗めの焦茶”」とのこと。公式サイトによると「目元を自然に際立たせる」のだそうで、ブラックよりもナチュラルな雰囲気を楽しめそう。「水・汗・涙・皮脂に強いウォータープルーフに加え、湿気に強い湿気プルーフ処方」（公式サイトより）というのも嬉しいポイント。レポーターKaori.Fさんは、こすったりシャワーをかけたりしたそうですがよれることなく、朝から夜までキープできた様子。

冬メイクにぴったり！ 雪のようなハイライト

【CEZANNE】「パールグロウハイライト SP3 スノーファンタジー」\847（税込）

続いては、眺めているだけで気分が上がりそうなハイライト。パッと見るとホワイト1色のように見えますが、実は、ブルー、ピンク、イエロー、グリーンの4色が潜んでおり、光を受けてわずかにそれぞれの色味を主張します。レポーターKaori.Fさんによると、「しっとりとした質感で粉感を感じさせず、乾燥しやすい季節でも快適に使える設計」とのことで、秋冬に大活躍の予感です。

4色をブレンドして、しっとりツヤ肌を演出

肌にのせると透明感のある4色の違いがよく分かるものの、「どう使えばいいの？」と疑問に思うかもしれません。レポーターKaori.Fさんは、「ブラシで4色をブレンドして使えば、肌の上で光と色が溶け合い、まるで“雪のヴェール”をまとったような上品な濡れツヤを演出できます」と紹介。さらに「頬骨や鼻筋にさっとのせるだけで、顔全体がぱっと明るく、透明感と奥行きのある印象に」とのことなので、メイクの最後の仕上げに加えてみるといいかも。

