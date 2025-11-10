国際音楽賞「MAJ2025」軌跡辿る特番配信決定 森香澄＆SKY-HIら登場・豪華アーティストの未公開映像も
【モデルプレス＝2025/11/10】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」において、11月10日正午より、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（通称：MAJ）を振り返る特別番組「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル」が独占配信される。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
第2回の開催が2026年6月13日に決定した国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN （MAJ）」。2025年5月に開催された第1回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」は、音楽人5000人が投票する「日本初の本格的な国際音楽賞」ということで大きな反響を呼んだ。
今回はその軌跡を辿るために、2025年5月21日に開催されたプレミアセレモニーのMCを務めた森香澄をMCに、ゲストにラッパー／音楽プロデューサー、そしてBMSGのCEOとして第一線で活躍するSKY-HIをはじめ「MAJ」にゆかりのある人を招待。日本の音楽の新しい歴史が始まった一夜を、様々な視点で深く掘り下げて振り返る。
また、セレモニー当日のパフォーマンスに加え、Creepy Nuts、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなど、豪華アーティストの貴重な未公開映像も放出。参加アーティストの貴重な証⾔を基に「MAJ」の全貌を紐解きながら、感動と熱狂を伝えるLeminoオリジナルコンテンツを届ける。（modelpress編集部）
・タイトル：MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル
・出演：森香澄、SKY-HI、宅見将典、柴那典、稲葉豊
【Not Sponsored 記事】
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
◆「MAJ2025」振り返りスペシャル放送決定
第2回の開催が2026年6月13日に決定した国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN （MAJ）」。2025年5月に開催された第1回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」は、音楽人5000人が投票する「日本初の本格的な国際音楽賞」ということで大きな反響を呼んだ。
また、セレモニー当日のパフォーマンスに加え、Creepy Nuts、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなど、豪華アーティストの貴重な未公開映像も放出。参加アーティストの貴重な証⾔を基に「MAJ」の全貌を紐解きながら、感動と熱狂を伝えるLeminoオリジナルコンテンツを届ける。（modelpress編集部）
◆振り返り番組 配信概要
・タイトル：MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル
・出演：森香澄、SKY-HI、宅見将典、柴那典、稲葉豊
【Not Sponsored 記事】