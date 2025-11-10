日向坂46河田陽菜、バスルームで爽やかな笑顔 2nd写真集先行カット第13弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/11/10】日向坂46の河田陽菜が1月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第13弾が公開された。
【写真】河田陽菜、笑顔溢れる水着姿
先行カット第13弾はやわらかな光に包まれたバスルームで撮影された、さわやかな笑顔にときめくような1枚。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行ったシューティングは、“おひな”のお気に入りの音楽を掛けながら終始和やかな雰囲気で行われた。自宅でお風呂に入る時と同じように、頭と足をバスタブの縁に引っかける“おひな”オリジナルの入浴スタイルも見どころだ。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河田陽菜、バスルームショット解禁
◆河田陽菜、2nd写真集「テイクオフ」
