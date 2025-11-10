XG、人気アートトイ「SKULLPANDA（スカルパンダ）」と日本限定コラボ デザイン公開
【モデルプレス＝2025/11/10】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）と人気アートトイシリーズ「SKULLPANDA（スカルパンダ）」が日本限定でコラボレーションすることが決定。11月18日よりオープンするSKULLPANDA POP UP SHOP（SHIBUYA TSUTAYA 1F）にて先行販売、11月26日に公式サイト・一部店舗にて発売される。
【写真】オオカミから着想得たSKULLPANDA×XGコラボぬいぐるみ
今回のポップアップでは、人気アートトイシリーズ「SKULLPANDA」が登場し、XGとの日本限定コラボアイテムを先行発売するほか、SKULLPANDAのアーティスト・Xiong Miao（ション ミャオ）氏によるサイン会など、ここでしか体験できない特別な企画を実施する。
XGは、2024年初となるワールドツアーを世界35都市（18の国と地域）で47公演を開催し、2025年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務めた。2026年1月23日には初となるフルアルバム「THE CORE - 核」をリリースし、同年2月からは自身2度目のワールドツアーの開催が決定している。また、XGのリーダーであるメンバーのJURINが、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118（feat. Rapsody）」をリリースすることも発表されたばかりだ。
今回、先行発売されるSKULLPANDA×XGコラボぬいぐるみペンダントは、XGとそのファンダム「ALPHAZ」を象徴するオオカミからインスピレーションを得て、そのコンセプトを分解・再構築することで誕生した。XGの唯一無二のDNAと、SKULLPANDAのアヴァンギャルドな個性が融合することで実現した、ユニークでアートのようなコラボレーション。デザインには、シルバーとメタリックな質感が用いられ、クールで神秘的なスタイルを組み合わせることで、近未来的なY3Kの美学を描き出している。
目を引くシルバーメタル調の素材が強いインパクトをもたらし、ベルトとメタルチェーンが調和するようにデザインされ、XGのロゴやSKULLPANDAのヘルメットをかたどったロゴが細部にあしらわれ、先鋭的かつフューチャリスティックなスタイルが完成した。本商品はPOP UP SHOPにて先行発売され、11月26日に公式サイト・一部店舗にて発売予定だ。
SKULLPANDA（スカルパンダ）は、さまざまな世界を旅し、多様な人格を持ち、数々の人生を生き抜いている。この壮大な冒険の中で、KULLPANDAは「無限の形」について思いを巡らせながら、本当の自分を見つけ、新たな地平を切り開く探求を続けている。（modelpress編集部）
・会場：東京都渋谷区宇田川町21-6SHIBUYA TSUTAYA 1F
・開催日程：2025年11月18日（火）〜11月25日（火）11：30〜20：30
※営業時間は変更または臨時休業となる場合あり
・SKULLPANDA Artist XiongMiao サイン会
2025年11月18日（火）17：30〜19：30
※イベント会場内にて実施
