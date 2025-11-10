JO1＆INIのSPユニット「JI BLUE」サッカー日本代表アンバサダー就任「応援の持つ無限の可能性を心の底から信じています」【メンバー一覧・コメント】
【モデルプレス＝2025/11/10】「サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダー」にスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の就任が決定。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）とINI（アイエヌアイ）のメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成された。
同ユニットは、サッカーと音楽の力を融合させてSAMURAI BLUEの「最高の景色を 2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続けるすべての人の挑戦を後押しする役割を担う。
また、JFAは、「最高の景色を 2026」の応援アクションとして「BLUE WING ACTION〜世界に見せよう、応援のチカラ〜」を開始。「BLUE WING ACTION」は、「最高の景色」を目指すSAMURAI BLUEに「最高の応援」を届けることをコンセプトに展開する応援アクション。日本中の応援の力でSAMURAI BLUEを世界一に導くことを目指す。
SAMURAI BLUEは、FIFAワールドカップ2026の舞台で「最高の景色を」目指して戦う。JFAは「サッカーファン、サポーターのみなさんはもちろん、サッカー経験がない、普段はあまりサッカーを見ないというみなさんにも関心を持ってもらいSAMURAI BLUEと共闘して欲しい」とし、「『最高の景色』を見るためにはサッカーの楽しさ、奥深さ、素晴らしさを多くの皆さんと共有し、共に歩んでいくことが不可欠です」と説明した。
また、「今回、JO1・INIの2グループからサッカーをこよなく愛する12人の皆さんにアンバサダーに就任いただいたことを心強く思っています」とアンバサダーについてつづり、「国民的オーディション番組の出身で、応援の力の強さ、尊さを誰よりも知っている彼らだからこそ、次は自らがその力を届ける存在として、日本中をひとつにしていく大きな原動力になってくださると信じています。また、『最高の景色を』目指すサッカー日本代表の『最高の追い風』になってくれると期待しています。JI BLUEの力で『最高の景色を』目指す機運をさらに高め、日本中に応援の輪を広げていきたいと考えています」と伝えた。
また、今回の抜擢を受け、JI BLUEは「普段はJO1・INIともに別々のグループで活動している僕たちですが、どちらもファンのみなさんの応援の力で、オーディションからデビューした、グローバルボーイズグループです。JAM・MINI というファンのみなさんの『応援の力』に背中をおされ、今日までたくさんの挑戦を続けてこられた僕たちだからこそ、メンバー全員が『応援の持つ無限の可能性』を心の底から信じています」と、活動を通じて感じた応援の力についてコメント。「最高の景色をみんなで見届けるために、『JI BLUE』がサポーターのみなさんと一緒になって、日本代表に世界一の追い風を吹かせていきます！」と意気込みを明かした。（modelpress編集部）
活動予定：後日詳細発表
メンバー：與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）
この度、サッカー日本代表「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダーとして、新ユニット「JI BLUE」を結成することになりました。
「JI BLUE」（ジェイアイブルー）は、JO1とINIのふたつのグループからサッカーを愛するメンバーによるスペシャルユニットとして、全員で話し合い、僕たちのIdentityである「JO1」の「ジェイ」と「INI」の「アイ」に、サッカー日本代表に受け継がれる「青・BLUE」をお借りして、このユニット名をつけました。
普段はJO1・INIともに別々のグループで活動している僕たちですが、どちらもファンのみなさんの応援の力で、オーディションからデビューした、グローバルボーイズグループです。JAM・MINIというファンのみなさんの「応援の力」に背中をおされ、今日までたくさんの挑戦を続けてこられた僕たちだからこそ、メンバー全員が「応援の持つ無限の可能性」を心の底から信じています。
新ユニフォームを着させていただいて、僕たちも気合が入っています。応援の力に支えられている僕たちだからこそ、サッカーを愛する気持ち、日本代表チームのみなさんを応援する気持ちとともに団結し、全力で頑張っていきます！最高の景色をみんなで見届けるために、「JI BLUE」がサポーターのみなさんと一緒になって、日本代表に世界一の追い風を吹かせていきます！
