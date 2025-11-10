シナぷしゅ「ぷしゅソングフェス 2025」愛知・福岡・北海道・東京公演のチケット1次先行抽選受付が11月11日(火)正午よりスタート！
テレ東系列で毎週月曜～金曜あさ7時30分から放送中の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」。現在、番組5周年を記念して、全国6都市を巡るコンサートイベント「ぷしゅソングフェス 2025 ～うたって♪おどって！シナぷりちゃんパーティー～」を開催中です。9月・10月にそれぞれ開催された大阪・埼玉公演では、会場座席数を大きく上回るお申し込みをいただき、全公演が完売・満員御礼の大盛況で幕を閉じました。
そして、この度、残る4公演（愛知、福岡、北海道、東京）のチケット1次先行抽選の受付を、11月11日（火）昼12時から開始することが決定しました。さらに、愛知・福岡・北海道公演にそれぞれ登場する出演アーティストの情報も解禁しました。
【出演アーティスト】
＜愛知公演＞
シナぷりちゃん（かけいなみ）、シナぷしゅキッズ
彩夏子、秋田茉梨絵、岡江真一郎、さかなのおにいさん かわちゃん、樋口太陽
＜福岡公演＞
シナぷりちゃん（かけいなみ）、シナぷしゅキッズ
彩夏子、海蔵亮太、さかなのおにいさん かわちゃん、里咲りさ、2026年2月のつきうた担当アーティスト
＜北海道公演＞
シナぷりちゃん（かけいなみ）、シナぷしゅキッズ
彩夏子、秋田茉梨絵、岡江真一郎、海蔵亮太、椎名杏子
【公演レポート】
今年のぷしゅソングフェスは、番組で人気ダンスコーナーを担うキャラクター「シナぷりちゃん」が主催するダンスパーティーの世界にみなさんをご招待！すでに開催終了した大阪・埼玉公演では、会場にずらりとベビーカーが並び、0歳からの赤ちゃんや子どもたちをはじめ、たくさんのファミリーにご参加いただきました。
©TV TOKYO
会場の幕が上がり、メインキャラクターの「ぷしゅぷしゅ」はもちろんのこと、「にゅう」や「ひーたんみーたん」、さらに、今年の映画で初登場した「ぱるてぃ」が登場すると、会場から「わ～！」と大きな歓声が上がり、一生懸命に指さして反応する赤ちゃんの姿も。
©TV TOKYO
埼玉公演では、mekakusheさんによる「みんなのダンスのテーマ」の演奏が始まるとと思わず一緒に踊り出す子どもたちがたくさん！さらに、「さかなのおにいさん かわちゃん」の楽曲「さんまのサンバ」ではみんなで一緒に振付を踊ったり、「こちょこチョウザメ」の歌に合わせて大人が子どもを”こちょこちょ”くすぐったりして、会場に子どもたちの楽しい笑い声が広がりました。
©TV TOKYO
会場内は終始真っ暗にならない明るめな照明で、番組でおなじみのバラエティ豊かな楽曲が、アーティストの生演奏で次々と披露される約60分間。”抱っこジャンプ”や手拍子で会場が一体となる瞬間や、切ないメロディ―でギュッとお子さんを抱きしめながら大人がしんみりと聴き入る場面など、その場に居るからこそ味わえる感覚は、かけがえのない経験になること間違いなしです！
©TV TOKYO
「ぷしゅソングフェス」は、0歳からの赤ちゃんや小さな子どもたちの”はじめてのコンサート体験”にぴったりな、家族みんなでお楽しみいただけるコンサートです。ぜひ、ご家族皆さまでお越しください！
チケットやグッズ情報などの詳細は、イベント公式HP（https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu_songfes/）や、シナぷしゅ公式SNSをご確認ください。
≪イベント概要≫
【タイトル】
ぷしゅソングフェス 2025 ～うたって♪おどって！シナぷりちゃんパーティー～
【開催会場・日程】
大阪 オリックス劇場 ※終了
┗2025年9月28日(日) 11:00公演／14:00公演
埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール ※終了
┗2025年10月13日(月・祝) 13:00公演／16:00公演
愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
┗2026年1月17日(土) 11:00公演／14:00公演
福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール
┗2026年2月22日(日) 11:00公演／14:00公演
北海道 札幌市教育文化会館大ホール
┗2026年3月20日(金・祝) 11:00公演／14:00公演
東京 Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）
┗2026年3月28日(土) 13:00公演／16:00公演
【チケット料金】
3,600円(税込)
※詳細はイベント公式HPをご確認ください。
【イベント公式HP】
https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu_songfes/
【番組公式HP】
https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/
【番組公式SNS】
公式YouTube：https://www.youtube.com/@synapusyu
公式X：https://x.com/synapusyu
公式Instagram：https://www.instagram.com/synapusyu
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@synapusyu_official
【協賛（愛知公演）】
生活協同組合コープあいち