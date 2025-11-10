「バチェラー4」秋倉諒子、大胆背中開きトップスで素肌全開「圧巻のスタイル」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が11月8日、自身のInstagramを更新。大胆に背中の開いたホルターネックトップス姿で美しい背中を披露した。
【写真】「バチェラー」34歳美女「セクシー」話題の大胆開き姿
秋倉は「YouTube観てくれたかな？遅くなりましたが、上海・蘇州ツアーの模様をお届け」と紹介し、中国での写真を公開。大胆に背中の開いた黒のホルターネックトップスを着用した後ろ姿で、美しい素肌を大胆に披露した。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「圧倒的美」「圧巻のスタイル」「おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋倉諒子、大胆背中開きトップスで美背中披露
◆秋倉諒子の投稿に反響
