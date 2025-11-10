未査読論文リポジトリのarXivがコンピュータ科学関連の論文の投稿で査読完了を必須条件に、その理由は？
査読前の論文を公開するプレプリントサイト「arXiv」が、コンピューター科学カテゴリにおける論文の取り扱いに関する運用を更新し、査読プロセスを完了していることを必須条件としました。今後、コンピューター科学カテゴリの論文は学会やジャーナルで査読を経て正式に採択されたものでなければ、arXivに掲載されないこととなります。
Attention Authors: Updated Practice for Review Articles and Position Papers in arXiv CS Category - arXiv blog
Preprint site arXiv is banning computer-science reviews: here’s why
https://www.nature.com/articles/d41586-025-03664-7
コーネル大学図書館が運営するarXivは、物理学や数学、生物学、経済学、コンピューター科学などさまざまなジャンルのプレプリントを含む論文が保存・公開されるサイトで、学術誌や大学の図書館を介さずに研究者同士がインターネット上に直接論文を公開できる場として利用されています。
arXivは2025年10月31日に発表したブログで、コンピューター科学カテゴリに投稿される論文やポジションペーパー(特定の立場や意見を表明する論文)は、今後は投稿前にジャーナル(学術雑誌)やカンファレンス(国際会議)といった査読機関で受理され、完全な査読プロセスを完了していることを必須条件にすると発表しました。投稿時には査読完了を証明する書類の提出が求められ、提出されない場合は論文がarXiv上で公開されず、却下される可能性も高くなるとのこと。なお、カンファレンスに併設されるワークショップでの査読は、この条件を満たすには一般的に不十分とみなされます。
この運用変更の背景には、コンピューター科学カテゴリにおける論文の投稿が管理不可能なほど急増したことがあるとarXivは説明しています。
生成AIや大規模言語モデル(LLM)の登場により、新しい研究結果を含まない論文が迅速かつ容易に執筆できるようになりましたが、結果として、実質的な議論を欠き、単なる「注釈付き参考文献リスト」に過ぎないような、質の低いレビュー論文が大多数を占めるようになったとのこと。そのため、ボランティアのモデレーターが本来の目的である研究成果の迅速な共有に時間を割けない状況が生じていました。
ペンシルベニア州立大学の宇宙物理学者でarXivのサイエンティフィック・ディレクターを務めるステイン・シグルズソン氏によると、2023年頃までは最終的に却下される投稿は全体のわずか2〜3％でしたが、2024年にその数が10％にまで増加したと述べています。
今回の変更の主な目的は2点で、1つは「読者が専門家による価値ある論文を容易に見つけられるようにすること」、もう1つは「モデレーターが本来の業務である研究論文の審査に集中できるようにし、論文公開までの保留時間を短縮すること」です。arXivは、もし他のカテゴリでもLLMによる同様の論文が急増すれば、コンピューター科学カテゴリと同じ運用変更を適用する可能性があると述べています。
一方で、arXivの新しい運用に対し、研究コミュニティからはいくつかの懸念が寄せられています。
arXivのブログのコメント欄には、「調査論文は情報の鮮度が重要であり、査読を待つ間に内容が時代遅れになるのではないか」という指摘がありました。また、査読プロセス自体が「ハゲタカジャーナル」と呼ばれるような粗悪な学術誌の台頭で信頼性を失っている一方、質の高いジャーナルの査読には1年以上かかることもあるため、低品質な論文が先にarXivで公開され「標準的な参考文献」として定着してしまうのではないかと危惧する声も上がっています。