弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイが、大阪本社を構える「ナンバ辻本ビル」においてオフィスを拡張。

2階に新たな執務スペースを開設し、2025年10月より本格始動しました。

法律事務所ロイヤーズ・ハイがオフィス拡張

本格始動：2025年10月

場所：大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル

法律事務所ロイヤーズ・ハイが、依頼者からの信頼と多数の相談に応えるため、大阪本社のオフィスを拡張！

「人が輝くオフィス」をコンセプトに、スタッフ一人ひとりが誇りを持って働ける環境が整備されました。

快適で機能的な新オフィス空間

新設されたコミュニケーションエリアは、弁護士や事務スタッフが気軽に意見交換できる場として設計されています。

ベージュを基調とした落ち着いた空間に、カラフルな椅子を配置し、活発なコミュニケーションを促進します。

また、オンとオフを切り替えやすいよう、リフレッシュエリアも整備されました。

各席にはコンセントが完備されており、休憩や打ち合わせの際に快適に利用できます。

専門分野ごとの体制を強化

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、今回のオフィス拡張に合わせて専門分野ごとの体制もさらに強化しています。

債務整理分野では代表弁護士の田中 今日太氏が、交通事故分野では弁護士の太田 泰規氏がそれぞれ責任者として監修し、依頼者の安心感を高めています。

代表弁護士の田中 今日太氏は、「今回のオフィス増床は、事業拡大の象徴であると同時に、『スタッフが誇りを持てる場所』をつくる第一歩です」とコメント。

依頼件数の増加と拠点拡大を続ける同事務所では、弁護士、パラリーガル、一般事務スタッフを随時募集しています。

「人が輝くオフィス」で、さらなる成長とサービスの向上へ。

法律事務所ロイヤーズ・ハイ「オフィス拡張」のお知らせでした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年10月より本格始動！法律事務所ロイヤーズ・ハイがオフィス拡張 appeared first on Dtimes.