【独自】メジャーかソフトバンクか…マネジメント会社社長を直撃！「佐々木麟太郎」の本音と進路

「指名権をムダにしてしまう可能性が」

今、進路が最も注目される大学生だろう。アメリカのスタンフォード大学に在籍する佐々木麟太郎（20）だ。

花巻東（岩手県）で高校通算140本塁打をはなった注目のスラッガーで、今季のプロ野球ドラフト会議ではソフトバンクが１位指名した。ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサーはさっそく渡米し、日本時間11月５日に本人へ挨拶。しかし城島氏が報道陣に「ドラフト１位で来てくれない可能性がある選手を指名したというのが本人へのメッセージ」と語ったとおり、佐々木の希望はあくまでメジャーだという。

ソフトバンクが１位指名を強行した佐々木の本音は、どこにあるのだろう。マネジメント会社「ナイスガイ・パートナーズ」社長の木下博之氏を都内で直撃した。

――『FRIDAYデジタル』です。佐々木選手についてお話うかがえないでしょうか。

「話せることと話せないことがありますよ」

――ソフトバンクの１位指名は予想していましたか。

「まったく予想していませんでした。本人の最終的な目標はメジャーです。来年７月に開催されるメジャーのドラフトによっては、ソフトバンクさんが指名権をムダにしてしまう可能性がある。それでも指名してくださったのですから、感謝もしますし、失礼のないようにしたいと思います」

――メジャーで指名を受ければ入団するのですか。

「メジャーで指名されるのは、１球団につき20人から30人です。30球団でトータルすると600人以上の規模になります。当然、下位指名では厳しい契約内容となるでしょう。指名順位にもよると思いますし、あとは本人が長期的な視野でどう考えるか……」

――スタンフォード大学では今季、打率.269、７本塁打、41打点でした。上位指名を受けるには、少し物足りない成績に感じますが……。

「確かに誰もが納得する結果ではありません。しかし日本から来た若者が、アメリカで一人生活をして、いくつもの英語のレポートを提出し授業に出席しながら残した成績ですよ。しかも、アメリカ横断の遠征もほぼ毎週こなしながらです。

私は評価できると思います。本人の英語力もほとんど問題ない。先日も『経営者と起業家のための会計学』という授業が面白いですと、電話で言っていましたよ。前向きだし、明るい性格で野球部にも溶け込んでいます」

「大学はあくまで休学」

――メジャーから上位指名を受けたら、スタンフォード大学を辞めて入団するのですか。

「誤解してほしくないのは、どの球団のお世話になるにしても大学は辞めないということです。あくまでも休学しプロの道に進む。日本の大学で休学が認められるのは１〜２年程度だと聞きますが、スタンフォードは無期限です。メジャーの選手でも引退した後に大学で学び直し、卒業するケースは多くあります。大学を卒業することは、お父さん（花巻東高校の野球部監督・洋さん）との約束でもあるんです」

――メジャーからの指名がなければ、ソフトバンクのお世話になると。

「現時点では何も決めていません。佐々木の本音で、決まっているのは『最終目標がメジャー』ということだけです。今はゼロベース。来年７月のメジャードラフトまでは、スタンフォードで学業と野球に専念します。場合によっては大学に残るという選択肢もあるでしょう」

アメリカの球団、ソフトバンク、スタンフォード大残留……。日米が注目する強打者・佐々木はどんな進路を選ぶのか。答えは「メジャーの大舞台で活躍」という目標から逆算し、最も効率的な選択肢になるようだ。