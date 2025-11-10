住居空間や生活様式に応じてカスタマイズ！ライクイット「シェルビングシステム」

ライクイットから、住居空間や生活様式に応じてカスタマイズができるオープンシェルフ「シェルビングシステム」が登場。

2025年11月10日(月)より、公式ECサイトにて予約販売が開始されています☆

ライクイット「シェルビングシステム」

予約開始日：2025年11月10日(月)

販売場所：公式ECサイト「ライクストア」

ライクイットから、こだわりの素材と設計で“見せる収納”を実現する新商品「シェルビングシステム」が登場！

グッドデザイン賞も受賞した、汎用性の高いオープンシェルフシステムです。

こだわりの素材で実現する“見せる収納”

「シェルビングシステム」は、デザイン性の高い収納用品と組み合わせて使うことで、効率的で美しい“見せる収納”を実現します。

家庭、オフィス、スタジオなどあらゆる空間になじみ、本棚やテレビ台、キッチンの食器棚など幅広く活用できます。

フレームには、傷が目立ちにくい粉体塗装を施した丈夫なスチールを採用。

長く愛用できる耐久性を備えています。

棚板には、ナチュラルな風合いを持つ天然木の突板を使用。

耐水性に優れたラッカー塗装が施されており、お手入れもしやすい仕様です。

工具不要の組み立てと機能的なディテール

特別な工具を用意する必要はなく、付属の六角レンチだけで簡単に組み立てが可能。

支柱を上から締め込み、棚板をボルトで固定するだけのシンプル構造です。

壁際に設置してもケーブル類が通せるクリアランスが確保されており、AV機器やPC周辺機器の設置にも便利。

足元は棚下18.5cmの空間があり、ロボット掃除機もスムーズに通れる設計です。

ガタつきを抑えられるアジャスターも付いています。

シェルビングシステム 350SL／350LL（奥行400mm）

価格：46,200円(税込み)〜

サイズ：(約)W820×D400×H890mm

奥行き400mm、高さ890mmの「350SL」タイプ。

コンパクトながら収納力のあるサイズ感です。

価格：48,400円(税込み)〜

サイズ：(約)W820×D400×H1,100mm

同じく奥行き400mmで、高さが1,100mmの「350LL」タイプ。

高さを活かしてより多くの物を収納できます。

シェルビングシステム 450SL／450LL（奥行500mm）

価格：49,500円(税込み)〜

サイズ：(約)W820×D500×H890mm

奥行きが500mmと広く、ゆったり使える「450SL」タイプ。

大きめのアイテムの収納や作業台としても適しています。

価格：51,700円(税込み)〜

サイズ：(約)W820×D500×H1,100mm

奥行き500mm、高さ1,100mmの「450LL」タイプ。

充実した収納スペースを確保できる大型モデルです。

ライフスタイルに合わせてカスタマイズを楽しめる、洗練されたオープンシェルフ。

ライクイット「シェルビングシステム」の紹介でした！

