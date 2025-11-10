住居空間や生活様式に応じてカスタマイズ！ライクイット「シェルビングシステム」
ライクイットから、住居空間や生活様式に応じてカスタマイズができるオープンシェルフ「シェルビングシステム」が登場。
2025年11月10日(月)より、公式ECサイトにて予約販売が開始されています☆
ライクイット「シェルビングシステム」
予約開始日：2025年11月10日(月)
販売場所：公式ECサイト「ライクストア」
ライクイットから、こだわりの素材と設計で“見せる収納”を実現する新商品「シェルビングシステム」が登場！
グッドデザイン賞も受賞した、汎用性の高いオープンシェルフシステムです。
こだわりの素材で実現する“見せる収納”
「シェルビングシステム」は、デザイン性の高い収納用品と組み合わせて使うことで、効率的で美しい“見せる収納”を実現します。
家庭、オフィス、スタジオなどあらゆる空間になじみ、本棚やテレビ台、キッチンの食器棚など幅広く活用できます。
フレームには、傷が目立ちにくい粉体塗装を施した丈夫なスチールを採用。
長く愛用できる耐久性を備えています。
棚板には、ナチュラルな風合いを持つ天然木の突板を使用。
耐水性に優れたラッカー塗装が施されており、お手入れもしやすい仕様です。
工具不要の組み立てと機能的なディテール
特別な工具を用意する必要はなく、付属の六角レンチだけで簡単に組み立てが可能。
支柱を上から締め込み、棚板をボルトで固定するだけのシンプル構造です。
壁際に設置してもケーブル類が通せるクリアランスが確保されており、AV機器やPC周辺機器の設置にも便利。
足元は棚下18.5cmの空間があり、ロボット掃除機もスムーズに通れる設計です。
ガタつきを抑えられるアジャスターも付いています。
シェルビングシステム 350SL／350LL（奥行400mm）
価格：46,200円(税込み)〜
サイズ：(約)W820×D400×H890mm
奥行き400mm、高さ890mmの「350SL」タイプ。
コンパクトながら収納力のあるサイズ感です。
価格：48,400円(税込み)〜
サイズ：(約)W820×D400×H1,100mm
同じく奥行き400mmで、高さが1,100mmの「350LL」タイプ。
高さを活かしてより多くの物を収納できます。
シェルビングシステム 450SL／450LL（奥行500mm）
価格：49,500円(税込み)〜
サイズ：(約)W820×D500×H890mm
奥行きが500mmと広く、ゆったり使える「450SL」タイプ。
大きめのアイテムの収納や作業台としても適しています。
価格：51,700円(税込み)〜
サイズ：(約)W820×D500×H1,100mm
奥行き500mm、高さ1,100mmの「450LL」タイプ。
充実した収納スペースを確保できる大型モデルです。
ライフスタイルに合わせてカスタマイズを楽しめる、洗練されたオープンシェルフ。
ライクイット「シェルビングシステム」の紹介でした！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 住居空間や生活様式に応じてカスタマイズ！ライクイット「シェルビングシステム」 appeared first on Dtimes.