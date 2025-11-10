ビジュ大優勝ーーーーッッ！！【スタバ】ホリデー気分高まる♡「新作フード」

待ちに待った【スターバックス】のホリデーシーズン。ドリンクもグッズもフードも、見ているだけでハッピーになりそうなラインナップが充実しています。今年は、ドリンクにもフードにもストロベリーを使っているため、見た目もとってもキュートな仕上がり。そこで今回は、ホリデー気分が高まる「新作フード」に注目しました！

ホリデーらしい白 × 赤の組み合わせが鮮やか

表面にゴロゴロとトッピングされたストロベリー・クランベリー・ホワイトチョコレートダイスが目を引く「ストロベリー & クランベリー ブリスバー」。白・赤・ピンクの色合いが可愛らしいビジュアルですが、ベースの生地はシナモンやナツメグなどのスパイスの香りがしっかり。甘さとスパイシーさの絶妙なバランスが特徴です。

おうち時間にもホリデーのワクワク感を

ホリデーシーズンの定番「ジンジャーブレッドクッキー」には、ジンジャーマンとべアリスタ、2種類のクッキーが入っています。ジンジャーやシナモンなどのスパイスを練り込んだクッキーは、ホリデーシーズンの雰囲気を味わうのにぴったり。コーヒーや紅茶と一緒に、自宅でもスタバ時間を楽しめます。

可愛いビジュアルに癒されるホリデーシーズンの「新作フード」。ジンジャーブレッドクッキーは、店頭のほか【スターバックス】のオンラインショップでも購入可能です。今だけ味わえる限定フード、どちらも逃さずチェックして。

writer：河合 ひかる