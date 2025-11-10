セント レジス ホテル 大阪が、ダイヤモンドの輝きに包まれる祝祭の季節に合わせて「アニバーサリー・フェスティブ 2025」を開催。

開業15周年を祝う、華やかなプロモーション「15 Years of Legacy, 121 Years of Legend」がついに最終章を迎えます！

館内を煌めきで満たす装飾と美食が、優雅で心ときめく冬のひとときを紡ぎ出すプロモーションです☆

セント レジス ホテル 大阪「アニバーサリー・フェスティブ 2025」

フェスティブデコレーションイメージ（2024年）

予約・問い合わせ：セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659（10:00〜19:00）

セント レジス ホテル 大阪の開業15周年を祝う、華やかなプロモーション「15 Years of Legacy, 121 Years of Legend」

その最終章として、アスター家の華やかな社交文化を受け継ぐシーズンプログラム「House of Celebration」が展開されます！

アニバーサリーイヤーの締めくくりにふさわしく、2025年のフェスティブシーズンは「ダイヤモンド」をテーマにしたプロモーションを実施。

セントレジスの創業者であるジョン・ジェイコブ・アスター4世の母、キャロライン・アスターが愛したダイヤモンドの輝きから着想を得たテーマ設定です。

ホテル全館が光を纏うような、気品に輝く祝祭の空間へと変化。

輝きと祝福に満ちた空間で、特別な美食と体験が提供されます☆

2025年11月15日からは、エントランスに高さ2メートルを超えるくるみ割り人形が登場。

フェスティブデコレーションイメージ（2024年）

12階ロビーには高さ4メートルのクリスマスツリーが飾られ、ゲストたちを華やかに迎えます！

そして、レストラン・バーを含む館内全体はクリスマスデコレーションに包まれ、ホテル中が祝福のきらめきでいっぱいに☆

また、レストラン・バーでは、テーマである「ダイヤモンド」をイメージしたクリスマス限定メニューや、特別仕様のアフタヌーンティーを販売。

“Timeless Elegance（時を超えるエレガンス）”を体現する、セントレジスならではの洗練されたホスピタリティとともに、心に残る冬のひとときが過ごせます。

伝統と革新が交差するセント レジス ホテル 大阪で出会う、上質で華やかな祝祭の世界が広がるプロモーションです！

イタリア料理「ラ ベデュータ」クリスマスランチコース/クリスマスディナーコース

期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）※2025年12月19日（金）はディナーのみ

時間：ランチ 12:00〜15:00（L.O.14:00）、ディナー 17:30〜22:00（L.O. 21:00）

料金：クリスマスランチコース 5品 12,000円（税・サ込）／クリスマスディナーコース 5品 30,000円（税・サ込）

場所：イタリア料理「ラ ベデュータ」 12階

トスカーナの邸宅を思わせるイタリア料理「ラ ベデュータ」では、クリスマスにぴったりのコース料理を提供。

温かな空間で、シェフ吉田道昭氏のクリエイティビティが光る数々のフェスティブメニューが味わえます。

ウェルカムドリンクは、真珠のパウダーを含むリキュール「アンブロシア15」を使った、柑橘とスパイスの香りが織りなす1杯で華やかな幕開け。

冬の到来を美しく告げる前菜は「キャビア ロイヤル クリスタルの小さなクロスタータ」

輝きを纏い、寒鰤のタルタルと白人参のピュレがキャビアと織り成す、まろやかで奥行きのある味わいです。

そのほか「ノドグロのインパデッラ」や「奈良県産みわ牛のアッロスト」など、素材の個性を極限まで引き出した珠玉の料理をラインナップ。

「ラ ベデュータ」ならではの芸術的なプレゼンテーションで堪能できます！

鉄板焼「和城」クリスマスランチコース/クリスマスディナーコース/神戸ビーフディナーコース

期間：2025年12月19日（金）〜12月25 日（木）

定休⽇：⽕・⽔（祝⽇除く）※12月23日・24日・30日・31日は営業

時間：

ランチ 12:00〜15:00 ( L.O.14:00) ※12月20日・21日・24日・25日のみ

ディナー 17:30〜22:00（L.O. 21:00）

料金：クリスマスランチコース 20,000円（税・サ込）／クリスマスディナーコース 50,000円（税・サ込）／神戸ビーフディナーコース 80,000円（税・サ込）

場所：鉄板焼「和城」 12階

静かな高揚と密やかな一体感が満ちる、鉄板焼「和城」のカウンターにて、クリスマスだけの限定コースを用意。

ダイヤモンドの輝きに着想を得たコースでは、黒いダイヤモンドと称されるキャビアをあしらった「キャビア 鮪 アボカドのアンサンブル」が、深みのある旨味とともに静謐な存在感を放ちます！

「甘海老のタルタル 炭のアクセント」は、砕いた炭が繊細なニュアンスが甘海老のまろやかさに輪郭を添え、海の恵みが上品に際立つ一皿です。

黒トリュフや鮑、季節の果実が織りなす調和は、和と洋の感性が響き合い、優雅な物語のようなひとときを紡ぎます☆

目の前で丹念に仕上げられる一皿一皿が、五感と心を深く満たし、優美な歓びとなるメニューです！

ブラッスリー「RÉGINE」クリスマスランチコース/クリスマスディナーコース

期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）※2025年12月19日（金）はディナーのみ

時間：ランチ 11:30〜14:30（L.O.14:00）、ディナー 17:30〜22:00（L.O. 21:00）

料金：クリスマスランチコース 9,500円（税・サ込）／クリスマスディナーコース 25,000円（税・サ込）

場所：ブラッスリー「RÉGINE」 1階

御堂筋が冬の光彩を纏う季節、通りに面したブラッスリー「RÉGINE」では、フェスティブシーズンならではのメニューを用意。

ミシュラン二つ星シェフ 飯塚 隆太氏の感性が息づく、ランチコースとディナーコースを堪能できます☆

前菜の「帆立貝のクルスティアン 根セロリピューレ ソースペリグー」は、森の黒いダイヤモンドと呼ばれるトリュフをあしらったメニュー。

素材の本質を極めることで生まれる、澄み渡った味わいが優美に広がります！

「鰆のプランチャ焼き ほうれん草とビーツのヴィネグレットと共に」は、ビーツとパセリの彩り鮮やかなソースで、クリスマスを想わせる一皿です。

柔らかな灯りと賑わいが調和する空間で、冬の美食が織りなす優雅な煌めきに満ちたエレガンスを愉しめます☆

セントレジスバー「フェスティブカクテル」

期間：2025年11月15日（土）〜12月25日（木）

時間：

月〜木、日・祝日 17:30 〜 23:00（ L.O. 22:30）

金・土・祝前日 17:30 〜 24:00（L.O. 23:30）

料金：クリスマスカクテル 各3,000円（税・サ込）

場所：セントレジスバー 12階

夜の静寂に包まれる頃、セントレジスバーでは、グラスの中で静かに煌めくフェスティブカクテルを提供。

ピーチとシャンパンの繊細な調和にパールパウダーが舞う「アダマス レディー」は、光を纏うような1杯です。

ホワイトチョコレートとトリュフが香る「ノーブル ホワイト」や、ペアと黒トリュフハニーが織りなす「エトワール ノアール」なども用意。

それぞれが異なる表情を持ち、華やかな夜の一幕を描き出します！

グラスに映したダイヤモンドの煌めきと余韻に包まれる、優雅なひとときを演出するカクテル揃いです☆

セントレジスバー「クリスマス限定 セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」

期間：2025年11月25日（火）〜12月25日（木）

時間：12:00／12:30／13:00／14:30／15:00／15:30 ※ 2時間制（90分ラストオーダー）

料金：1人 7,800円（税・サ込）／グラスシャンパン付き 1人 9,800円（税・サ込） ※ドリンクは、90分間自由にメニューからオーダー可能

場所：セントレジスバー 12階

「セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」が、ホリデーシーズンの訪れに合わせてフェスティブのきらめきを纏った装いで登場。

季節の高揚を添える繊細なデコレーションが加わり、より華やかで優美な表情へと昇華します！

さらに、ノベルティーもフェスティブシーズンならではの特別仕様に☆

限定デザインのポストカードとショッパーに加え、モンブランの万年筆のペン先を象った特製ブックマークを用意。

贈り物のリボンをほどくような、ときめきに満ちたアフタヌーンティーのひとときが楽しめます！

クリスマスコンサート

期間：2025年12月19日（金）、24日（水）、25日（木）

時間・場所：

17:00〜 12階 ロビー

18:40〜 12階 イタリア料理「ラ ベデュータ」

19:10〜 1階 ブラッスリー「RÉGINE」

相愛高等学校音楽科と相愛大学音楽学部によるクリスマスコンサートを、12階ロビーおよび館内レストランにて開催します☆

やわらかな調べがホテルを満たし、聖夜にふさわしい優雅なひととき。

音楽の余韻に包まれる、特別な夜を過ごせます！

セントレジスバー「カウントダウンパーティー」

日時：2025年12月31日（水） 22:00〜25:00（L.O.24:00）

料金：スタンディング 1人 15,000円（税・サ込）／VIPシート 1人 20,000円（税・サ込）

場所：セントレジスバー 12階

内容：シャンパン・サーベラージュによるカウントダウン、ジャズの生演奏、フリーフロー（シャンパン／ワイン（赤・白）／ビール／カクテル3種／ソフトドリンク）、カナッペ

輝きに満ちた新しい年を迎える2025年12月31日の夜に、12階のセントレジスバーではグラスのきらめきと音楽が息づく、カウントダウンパーティーを開催。

シャンパン・サーベラージュで新年を告げる瞬間は、凛とした静寂と華やぎが交差する、印象的な幕開けです！

ボトルに刃を滑らせる澄んだ音とともにシャンパンが軽やかに開き、新しい時の訪れが静かに満ちていきます。

柔らかなジャズの音色が、キャンドルの灯りに照らされたバーの空気に深みを添え、大人の余白を纏った落ち着いた華やぎへ☆

新年を迎える瞬間、時を越えて美しく記憶にとどまるひとときを体験できます。

穏やかに、そして緩やかにきらめくカウントダウンの夜となるパーティーです！

ダイヤモンドをテーマに、華やかなフェスティブシーズンを演出するプロモーションを展開。

セント レジス ホテル 大阪の「アニバーサリー・フェスティブ 2025」は、2025年11月15日〜12月31日まで順次開催されます☆

