元NHK女子アナ・中川安奈、ラフコーデの空港オフショが美人すぎ「いい女だ」「普段着っぽくていい」
フリーアナウンサーの中川安奈が、10日までにインスタグラムを更新。空港で撮影したオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】キャップをかぶってニッコリ笑顔（ほか6枚）
中川が「フリーになってから初の海外ロケ」と投稿したのは、羽田空港で撮影されたオフショット。複数公開されている写真にはロンTにスウェットパンツという出立ちでベンチに腰かける様子や、キャップを被ってカメラに微笑みかける姿などが収められている。投稿の中で彼女は「飛行機では爆睡したいのでほぼパジャマなスタイルです笑」とコメントしている。
リラックスしたスタイルのコーディネートに、ファンからは「めちゃカワユイいい女だわ」「普段着っぽくていい」「綺麗で可愛いです」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
