日清食品（東京都新宿区）が、定番商品4品が“真っ黒な見た目”になった「ブラック」シリーズを11月10日から発売しています。

【画像】「えっ？ 黒すぎない？？？」→これが《真っ黒》になった「ブラックチキンラーメン」の衝撃ビジュアルです！

「カレーメシ」は真っ黒なルゥに

「ブラックフライデー」に合わせ、2023年から毎年「真っ黒な見た目と濃厚な味わい」が楽しめる商品を発売している同社。今年は、昨年好評だったという「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」「日清カレーメシ」の3ブランドに加え、新たに「チキンラーメン」ブランドからも“インパクト抜群”の商品が登場します。

「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒（コショウ）と濃厚黒醤油（しょうゆ）スープ」は、濃口しょうゆにカツオと鶏のだしを合わせ、あらびき黒コショウでアクセントを加えた真っ黒なスープが特長の商品。濃厚でキレのある味わいとなっています。価格は236円（以下税抜き）。

「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」は、イカのうまみをベースに焦がしニンニクをきかせた、真っ黒なイカスミソースが特長。濃厚でパンチのある味わいが楽しめます。価格は236円。

「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」は、ビーフのコクをベースに、じっくり炒めたタマネギと、クミンやコリアンダーなど14種のスパイスのうまみを凝縮した真っ黒なルゥが特長です。価格は298円。

「ブラックチキンラーメン」は、チキンのうまみをベースに18種類のスパイスをきかせた“スパイスカレー味”の真っ黒なスープが特長。コク深い味わいと、スパイスの豊かな香りが食欲を刺激する商品となっています。価格は136円。

同社は「いつもとはひと味違うおいしさや見た目をお楽しみいただける『ブラック』シリーズを、この機会にぜひご賞味ください」とコメントしています。いずれも全国で販売中です。

定番商品が“真っ黒”になったビジュアルに、SNSでは「これ気になるな」「どんな味なんだろう？」「うまそう」「またブラックどん兵衛出る 楽しみや」「食べてみたい！」「見つけたら絶対買う」など、期待の声が多く上がっています。