グループ全体の事業戦略強化を目指す！イクシス「増田文彦氏 特別顧問就任」

株式会社イクシスは、2025年11月1日付で増田 文彦氏が特別顧問に就任したことを発表しました。
住宅・不動産業界において数々の経営改革を実現してきた増田氏の知見を活かし、グループ全体の事業戦略強化を目指します。
就任日：2025年11月1日(土)
インフラ開発、不動産開発、広告・通販事業などを展開するイクシスに、増田 文彦氏が特別顧問として就任！
住宅・再エネ・スマートインフラの知見を活かし、グループ全体の事業戦略がさらに強化されます。
就任の背景と目的
イクシスグループは、災害時にも自立稼働する「新インフラステーション」の開発や、企業・自治体向けの水道・電力供給コスト削減事業(ZEROみず・ZEROでんき)などを展開。
また、都心を中心としたマンション・オフィスの企画開発や、メディアを横断した新しい商流の構築など、多層的な領域で事業を行っています。
今回の特別顧問就任により、増田氏が持つ住宅・不動産・再エネ分野における実務的な知見と経営ノウハウを導入。
グループ全体の経営基盤強化と、新規事業の創出が目指されます。
増田 文彦氏の主な経歴
増田氏はこれまでに、株式会社ナック 取締役、タマホーム株式会社 専務取締役、株式会社ヤマダホームズ代表取締役社長などを歴任。
住宅・不動産業界において数々の経営改革を実現してきました。
2024年4月には株式会社増田総合研究所を設立し、代表取締役社長に就任しています。
住宅・不動産・再エネ分野の知見を活かし、さらなる事業戦略の強化へ。
株式会社イクシス「増田文彦氏 特別顧問就任」のお知らせでした。
