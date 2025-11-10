7¼ï¤Î¥Áー¥º¡ß¥Á¥ç¥³¤ÎìÔÂô¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ªÅßµ¨¸ÂÄê¤ÇÌ¾±ØÄ¾·ë¤ÎÀä·Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë
¥Áー¥º¤â¥Á¥ç¥³¤â¼çÌò¤Ç¤¹¡ª
Àä·Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÌ£¤ï¤¦
Ç»¸ü¤Ç¹á¤ê¹â¤¤Åß¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö
Ì¾¸Å²°±ØÄ¾·ë¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢41³¬¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ðー¡ØGRADATIONS(¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥º)¡Ù¤Ë¡¢Åß¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£
11·î10Æü(·î)～1·î11Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢7¼ï¤Î¥Áー¥º¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì¡õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º¡×¤È¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¡Ö¡ÈTHE¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡É ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å200m¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì£³Ð¤È¹á¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì
7¼ï¤Î¥Áー¥º¤òìÔÂô¤Ë
Ì£¤ï¤¦»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»®
¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¤ä¥ê¥³¥Ã¥¿¡¢¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¡¢¥Ö¥éー¥¿¤Ê¤É7¼ïÎà¤Î¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿8¼ïÎà¤Î¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥Ó¥¢¡ß¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤ä¡¢¤º¤ï¤¤³ª¡ß¥ê¥³¥Ã¥¿¡¢³û¡ß¥Ö¥éー¥¿¡¢»°²Ïµí¡ß¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¤Ê¤É¡¢¥Áー¥º¤Î¸ÄÀ¤È¿©ºà¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤Ç¤¹¡ª
»ÈÍÑ¤¹¤ëÌîºÚ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¡¦»°±ºÌîºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£
ÁÇºà¤ÎºÌ¤ê¤ä¹á¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º
7¤Ä¤Î¾®²Û»Ò¤ÇÌ¥¤»¤ë
´ÅÈþ¤Ê¥Á¥ç¥³¤ÎÀ¤³¦
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º7¼ï¡£
¥ª¥Ú¥é¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥àー¥¹¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡¢¥¿¥ë¥È¥Õ¥ìー¥º¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Á¥ç¥³¤Î¹á¤ê¤È¼Á´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¬ºê¤ª¤¦¤Ï¤óÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤ä¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ç¥³¤Î¶Â±ã¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
KUSMI TEA
¥Ñ¥ê¤ÎÏ·ÊÞ¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É
¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦Í¥²í¤Ê¸á¸å
¹ÈÃã¤Ï¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥êÈ¯¡ÖKUSMI TEA(¥¯¥¹¥ß¥Æ¥£ー)¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥Ä¥¡¥ì¥Ö¥Ê¡×¤Ê¤É¡¢4¼ï¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥£ー¤ò¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥º¤ä¥Á¥ç¥³¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¹á¤ê¹â¤¤¹ÈÃã¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤¼¤Ò¡ª
1/11¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë
Åßµ¨¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
THE¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê
¥Ñ¥Õ¥§¤È¥¯¥ìー¥×¤Î
¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¥¹¥¤ー¥Ä
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¼çÌò¤¬¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¡ÖTHE¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê1,800±ß¡×¡£
¥àー¥¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤È¹á¤ê¤ò½Å¤Í¤¿ÁØ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ç»¸ü¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
Ãë¤Ï¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢Ìë¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥Ç¥¶ー¥È¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó/¥á¥Ë¥åー¤Þ¤È¤á
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÏÁ´6¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¥Õ¥êー¥Õ¥íーÉÕ¤¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê5,500±ß¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤È¥¨¥·¥ì¥Ð¥¿ー¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥µ¥ó¥É¡×ÉÕ¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤â³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó(10,200±ß)¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¡£
Á´¤Æ¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì
Á´8¼ï
¡¦¥°¥ê¥¨ー¥ë¥Áー¥º
¥¤¥Ù¥ê¥³À¸¥Ï¥à¡¦ ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¥Ùー¥³¥ó ¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å
¡¦¥Ö¥éー¥¿
³û¡¦µíèð¤Î¥Ü¥í¥Íー¥¼ ¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì
¡¦¥ê¥³¥Ã¥¿¥Áー¥º
¤º¤ï¤¤³ª¡¦ÎÓ¸é¡¦¥¸¥ã¥¬¥¤¥â ¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì
¡¦¥Ö¥êー¥É¥âー
¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä ¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì
¡¦¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º
¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¥¯¥êー¥à¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à
¡¦¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë
¥ª¥·¥§¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢ ¥¿¥Þ¥´ ¥é¥¤¥à ¥Ñ¥¤
¡¦¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é
»°²Ïµí ¥¿ー¥¿ー¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì
¡¦»°±ºÌîºÚ¡õ¥Áー¥º
¥¹ー¥×
¡ü¥ªー¥¿¥à¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º
Á´7¼ï
¡¦¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥ª¥Ú¥é
¡¦¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥Þ¥«¥í¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡¦¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
²¬ºê¤ª¤¦¤Ï¤ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ê¥ó ¥µ¥Ö¥ì¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡¦¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì
¡¦¥¤¥Á¥´¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥¿¥ë¥È ¥Õ¥ìー¥º
¡¦¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥¿¥ë¥Æ¥£ー¥Ì ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼
¡ü¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¥ï¥¤¥ó¥Õ¥êー¥Õ¥íー(¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É)
¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°(¥¸¥ã¥é¥ê¥Ã¥¸¡¦Jr¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° NV)¡¦Çò¥ï¥¤¥ó(¥¸¥ã¥é¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹)¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó(¥¸¥ã¥é¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¡¦¥íー¥¿¥¹)
¡¦¥ï¥¤¥ó¥Õ¥êー¥Õ¥íー(¥×¥ì¥ß¥¢¥à)
¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å(¥Ó¥ë¥«ー¥ë¡¦¥µ¥ë¥â¥ó¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¦¥ì¥¼¥ë¥ô)¡¦Çò¥ï¥¤¥ó(¥é¥¹¥Ç¥ó ¥Á¥§¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ç¥¤¥¸ー ¥Û¥ï¥¤¥È ¥Ö¥ì¥ó¥É 2022)¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó(¥é¥¹¥Ç¥ó ¥É¥ê¥Õ¥È¥µ¥ó¥É GSM 2021)
¡¦¶¦ÄÌ
¥Óー¥ë(¥¢¥µ¥Ò ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Óー¥ë ½ÏÀñ)¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¡¦¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥åー¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¸¥åー¥¹¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¸¥åー¥¹¡¦¥¦ー¥í¥óÃã
Ì¾¸Å²°¤ÎÅ·¶õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç
Åß¤À¤±¤Î¥Áー¥º¡ß¥Á¥ç¥³¤ò´®Ç½¡ª
Ç»¸ü¤Ç¹á¤ê¹â¤¤¥Áー¥º¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë¡ØGRADATIONS¡Ù¤Î¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹Åß¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£
ÃÏ¾å200m¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤â¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´ÅÈþ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Å¹ÊÞÌ¾¡§GRADATIONS
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4-7-1¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢41F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-1743-3796
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á11:00～15:30¡¢¥Ç¥£¥Êー17:30～23:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wedding.escrit.jp/place/gradations/