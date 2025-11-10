AIを活用した未来の歯科医療について学べる！日本スウェーデン歯科学会「スウェデンティスト認定講習会2025」

日本スウェーデン歯科学会は、「スウェデンティスト認定講習会2025」を2025年12月7日(日)に開催します。

スウェーデンのナショナルガイドラインに学び、「AIで変わる未来の歯科医療」をテーマとした認定講習会です☆

日本スウェーデン歯科学会「スウェデンティスト認定講習会2025」

開催日：2025年12月7日(日)

会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)

日本スウェーデン歯科学会が、スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」と題した認定講習会を開催！

歯科医療の先端国といわれるスウェーデンの最新情報や、AIを活用した未来の歯科医療について学べる貴重な機会です。

豪華講師陣による特別講演

10年に1度改定されるスウェーデンナショナルガイドラインの責任者ピーター・リングストロム教授をはじめ、時代を変えていく豪華講師陣による特別講演が予定されています。

レントゲン写真や口腔内画像を分析するためのAI搭載ソフトウェア、遠隔歯科治療、スマート歯科材料など、最先端のトピックが取り上げられます。

また、ステファン・レンバート教授によるAI搭載マルチモーダルセンシング歯ブラシや歯周病治療へのAI活用についての講演も実施。

その他、Kim Hyun Jeong教授、中原 維浩先生、谷口 善成先生らによる、AIとIoT、患者セルフケア、インプラント治療などに関する講演が行われます。

参加特典（認定証・ディプロマ）

本講演会に参加すると、スウェーデンスタイルの治療と予防に取り組む歯科医療従事者の称号「スウェデンティスト認定証」や、「イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ」が授与されます。

さらに、職種に応じて「カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証」（または修了証）や「キャップシステム修了証」も授与される充実した特典が用意されています。

開催概要と参加費

開催日時：2025年12月7日(日) 9:00〜17:00

会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)（東京都文京区本郷7丁目3-1）

定員：360名

参加費（学会員）：歯科医師 20,000円／歯科衛生士・その他 15,000円

参加費（非会員）：歯科医師 30,000円／歯科衛生士・その他 25,000円

※DVD付を選択の場合は10,000円追加となります。

スウェーデンの最新歯科医療とAIがもたらす未来について深く学べる認定講習会。

東京大学 伊藤国際学術研究センターで開催される、日本スウェーデン歯科学会「スウェデンティスト認定講習会2025」の紹介でした。

